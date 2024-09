Llegan los ecos del triunfo de Almodóvar y el discurso de Page a la Feria, pero la noticia es que la Virgencica de Los Llanos está en el Recinto y el alcalde, Manuel Serrano, ha abierto la Puerta de Hierros a las diez y pico de la noche. Albacete se ha volcado una vez más el día siete y es el epicentro de la fiesta durante semana y media. Las calles han estado abarrotadas y desde primera hora del día, había personas guardando turno y silla para ver el desfile. De hecho, algunos de los asientos tenían nombre y apellidos de familias y linajes enteros. Es la fiebre de la Feria, a donde nadie quiere faltar y todo el mundo acudir. Media España ya está aquí y la otra media vendrá los próximos días. En Albacete no hay muros que valgan, pues todo el mundo entra por la Puerta de Hierros. Lo último, lo más chick, son fundas manchegas para disfrazar los botes de refrescos y no desentonen con el atavío. También se llevan botas que se congelan, donde a lo mejor lo de dentro no es vino, pero está fresquito. La heterodoxia convive sin problemas con la ortodoxia en la Feria.

Javier Escudero, la voz de Albacete en Toledo, pincha en el P-tardeo party feria las canciones que pides y nunca te ponen o las canciones que escuchas cuando te duchas. La Feria ha empezado en sábado y la madrugada se junta con el día. Es otra de las características que se prolongan indefectiblemente. Hay vida a todas horas, como en Magisterio, donde se bailan manchegas a las dos de la mañana. Da igual que sepas o no, pero tú bailas manchegas como si lo vinieras haciendo desde niño. Hay noches en que las filas dan la vuelta a medio recinto. Los manchegos estamos de moda y ahí están Page y Almodóvar.

Tomás Segura, el neurólogo más laureado de los últimos tiempos, dio un pregón soberbio de inicio de Feria. “Midió con la inteligencia de algunos pocos el momento de ir a por la espada para dar por finalizada una faena de puerta grande… Antes de proceder con la suerte suprema, mostró la sensibilidad del momento deleitando a sus incondicionales con unos ayudados por bajo poéticos, sorprendiendo a propios y extraños”. Es el mensaje que un amigo suyo le envió en forma de crónica taurina. Tomás es un gran aficionado a los toros y uno de los referentes internacionales en neurociencia. Sus trabajos sobre covid han sido publicados, seguidos y estudiados en Nueva York. Lo mejor es que es del Aleti y la humildad franciscana con que camina por el mundo. Albacete tiene grandes hijos como el doctor Segura que la llevan al infinito.

Hoy empiezan los toros, con festejo de sabor local y campanillas. Reses de Samuel Flores para Andrés Palacios, David Galván e Isaac Fonseca. Los toros son pieza esencial de la Feria de Albacete, es ininteligible sin ellos. Cómo será que hasta el año de la pandemia, en Onda Cero hicimos tertulias sin festejos. Sólo hay algo que nos guste más que hablar de toros. Y es verlos. La Feria de Albacete se ha convertido de facto en la tercera de España, detrás de Madrid y Sevilla. Lo decía el maestro Molés hace algunos años y ha resultado cierto. Manuel Amador es un empresario de la tierra que con Simón Casas ha completado varios ciclos de éxito en Albacete. Veremos qué pasa este año, porque los toros son como la vida. Cada uno es distinto, tienen lidia diferente y ponen a todos en su sitio. La delgada línea que separa la Puerta Grande de la enfermería es a veces invisible.

Hoy, a las Llanos que estén fuera de Albacete se les encogerá el corazón en la distancia. A las de dentro, se les inundará de gozo. La Virgencica nos echa su capote desde la Feria para protegernos todo el año. Su imagen es pequeñita pero su belleza, inigualable. Que Dios reparta suerte.