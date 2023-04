Ellas con el Reto de Cuenca

Ellas. Todas esas mujeres con las que he compartido experiencias desde que desembarqué en AFAMMER y de las que tanto he aprendido. Mujeres rurales auténticas y entregadas a profesiones diversas y al cuidado de sus familias o de sí mismas y a la filantropía ejercida a través del tejido asociativo. Mujeres jóvenes y otras mayores ya jubiladas que siguen ejerciendo de madres-abuelas compensando las carencias de las políticas de conciliación familiar y la escasez de servicios de atención especializada a la infancia que existen en las zonas despobladas. Casadas, solteras, viudas, divorciadas, mujeres que han consagrado su vida a una Orden Religiosa, españolas y migrantes que han encontrado una oportunidad laboral en nuestro país. Mujeres diversas y únicas. Algunas no han tenido ni un solo día de cotización en la Seguridad Social y sin embargo han estado trabajando toda su vida para sacar adelante a sus familias.

Ellas. También vinculadas a la agricultura, la producción de alimentos agroalimentarios, la viticultura y la enología, la gastronomía y la hostelería. Otras que han hecho de su vida profesional el Patrimonio, la Música, las Tecnologías de la Comunicación, la Educación, el Medio Ambiente, la Sanidad, los Servicios a la Comunidad, la Administración, el Arte y la Artesanía, la Hostelería, la Industria y las Nuevas Economías y además han compatibilizado su vida profesional con su plan de vida familiar.

Ellas. Las que han elegido libremente buscar un espacio en el Sector Primario, en un entorno masculinizado y han afrontando el reto de superar barreras, prejuicios y traspasar techos de cristal y lo han logrado hábilmente. Ellas. Las que durante años han conseguido muchos de los avances en igualdad en nuestros pueblos a través del asociacionismo, son un gran ejemplo para hacer frente a la despoblación, también a través del motor de desarrollo que ofrece el Turismo Sostenible.

Este fin de semana, desde Reto Demográfico de AFAMMER en Cuenca hemos potenciado el Patrimonio Natural de la Serranía acogiendo en Uña una actividad educativa y cultural de senderismo, organizada por la Asociación de AFAMMER de San Carlos del Valle a la que también se unieron hombres y mujeres de Montiel, Carrizosa, Villanueva de los Infantes y Pozos de la Serna. Nuestra organización promueve un feminismo transversal e integrador y actividades de ocio activo disfrutando de la revitalización de nuestros pueblos. Recorrimos el maravilloso entorno de la Laguna de Uña y el Escalerón y visitamos las formas caprichosas de la Ciudad Encantada.

Todos los participantes en la actividad y ellas son un ejemplo a seguir para poner en valor el Turismo Social y Activo, que aporta sostenibilidad a las zonas más despobladas de nuestro país. En el Día Internacional de los Monumentos y Sitios de la UNESCO quiero expresar mi agradecimiento a “San Carlos del Valle” y a todas las asociaciones de la Confederación de Federaciones de AFAMMER de todo el mundo, que nos seguirán visitando y dando valor a la conservación y la riqueza del Patrimonio Natural y Arquitectónico de Interés Turístico Internacional que tienen los pueblos de la provincia de Cuenca. Seguimos.

Yolanda Martínez Urbina. Coordinadora de Reto Demográfico de AFAMMER

