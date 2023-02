Innovar. Demostrar. Elevar. Avanzar. Sostener: 11F, día de la Mujer y la Niña en la Ciencia

En ocasiones una mirada, un gesto, una sonrisa, bastan para apreciar que este es el camino. Una niña de 10 años mira embelesada a esa mujer con bata mientras le enseña al microscopio cómo se mueven las bacterias. Después de esa visita a la facultad, esta niña tendrá un referente real, cercano, una investigadora que, como cualquier otra niña, decidió en su día que podía dedicar su vida a la Ciencia.

La Asamblea General de la ONU declaró el 11 de febrero el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia en reconocimiento al papel clave que desempeñan éstas en la comunidad científica y la tecnología. El objetivo, apoyar a las mujeres científicas y promover el acceso de las mujeres y las niñas a la educación, la capacitación y la investigación en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Este 2023, además, se centra en su papel en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como antesala del próximo Foro Político sobre estas cuestiones.

Ya desde la primera celebración del 11 de febrero, en 2016, la Universidad de Castilla-La Mancha se sumó a las muchas iniciativas surgidas para potenciar la participación plena y equitativa de las mujeres y las niñas en la Ciencia. Como institución académica, y también generadora de conocimiento e investigación, teníamos la obligación y el convencimiento de aportar nuestro granito de arena para mostrar el enorme talento y potencial científico que poseen nuestras compañeras.

Sumando ilusión

En 2023, nuestra universidad continúa sumando más y más actividades cada año, conmemorando este día en todos sus campus y sedes con el propósito de visibilizar el trabajo de las mujeres y de avanzar en igualdad en el ámbito científico. Entre las actividades programadas para este año tenemos “Entrevista a una científica”, “Aventura con científicas”, un ‘photocall’ y una alfombra roja, y una nueva representación de la obra de teatro “Científicas UCLM: pasado, presente y futuro”. Así, llegaremos a más de 115 centros educativos de la región y a más de 5200 estudiantes de distintos niveles educativos.

Por ello, deseo agradecer a todas nuestras profesoras e investigadoras el esfuerzo y derroche de energía, trabajo, pasión e ilusión que dedican a esta importante iniciativa. Desde la Unidad de Igualdad, el Gabinete de Comunicación -constituido en su mayoría por mujeres- y la Unidad de Cultura Científica e Innovación de la UCLM les prestamos todo el apoyo para que la sociedad sea conocedora del trabajo de la mujer investigadora y científica.

Mujeres referentes

Las referentes para nuestras niñas son ellas: nuestras destacadas investigadoras, líderes indiscutibles en áreas de conocimiento como la física, química, matemáticas e ingeniería de la computación. Lo expresó nuestra recordada Margarita Salas dirigiéndose a las niñas de la región en el primer programa de radio “Investiga, que no es poco”, ahora que se cumplen los cinco años de emisión en Radio Castilla-La Mancha, este 11 de febrero, precisamente: “Debemos ser referentes para que las niñas de hoy sean las científicas del mañana”.

Me quedo con las caras de ilusión y las sonrisas al escuchar a nuestras compañeras contar a las niñas lo que hacen y a lo que pueden llegar. Esas sonrisas, esas sensaciones y esas caras, hacen que todo por lo que luchamos merezca la pena. La ciencia del futuro no puede pasar sin las niñas, y las niñas, nuestro futuro, no pueden pasar sin la ciencia.

Feliz Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia.

José Julián Garde López-Brea. Rector Universidad de Castilla-La Mancha

