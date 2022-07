¿Quién me iba a decir que me iba a ver en esta situación?

No hay que ser economista, ni analista, ni siquiera ingeniero, para saber que las familias de toda España y por supuesto de nuestra Región lo están pasando mal, basta con pasear por la calle, que de momento es por lo único por lo que todavía no tenemos que pagar, y escuchar los comentarios de las personas que pasan a la panadería, carnicería, la pescadería, a la frutería o al supermercado por citar algunos lugares que inevitablemente visitamos para poder alimentar a nuestras familias y donde esta frase resuena sin parar: ¿quién me iba a decir que me iba a ver en estas?

Lo cierto es que el Índice de precios de Consumo (IPC) subió un 1’8% en junio en relación al mes anterior y disparó su tasa interanual 1,5 puntos, llegando hasta el 10,2%, su nivel más alto desde abril de 1985, y esto, según los datos publicados hace unos días por el Instituto Nacional de Estadística (INE), hace que las familias tomen aire antes de entrar a comprar cualquier producto de primera necesidad y una vez dentro, miren muy mucho los productos que van a adquirir teniendo que priorizar, y es entonces, cuando con la tristeza más profunda, el matrimonio pensionista dice “después de haber vivido una guerra, ¿quién nos iba a decir que íbamos a estar eligiendo entre carne o pescado para comer?, y escuchas a una pareja que dice “Paco, para esta semana no hay yogures para los chiquillos, lo sustituimos por un vaso de leche y andando, ¿quién nos iba a decir esto?”, o escuchas a esa chica joven que se acaba de independizar porque ha encontrado un trabajillo que respira y dice “nunca creí que para ir al supermercado o a la tienda de mi barrio tuviera que tener tan ágil la cabeza para hacer tantas cuentas y que me cuadren al pasar por caja con los dineros que hoy llevo en el bolsillo, al final me toca volverme con mis padres, ¿quién me iba a decir que me iba a durar tan poco el independizarme?”.

Y estos casos, resulta que no son de los peores porque todavía pueden ir a comprar con unos euros en su cartera, en tanto que hoy hay 13,1 millones de personas que están en riesgo de pobreza o exclusión en España según la última Encuesta de Condiciones de vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que se traduce en que más de 10 millones de personas están en situación de pobreza y muchas son ciudadanos de Castilla-La Mancha.

Según este último informe, el riesgo de pobreza en Castilla-La Mancha se sitúa en un 27,4%, la quinta comunidad autónoma con la tasa más elevada de España ¿y qué hacen nuestros gobernantes para paliar esta situación?, pues tampoco hay que irse muy lejos para encontrar la respuesta, volvamos a los mismos sitios donde escuchamos el clamor ¿quien me lo iba a decir?, donde estas mismas personas comentan entre ellas que las medidas adoptadas por el Presidente Sánchez, son además de insuficientes, contradictorias porque por un lado y tras solicitarlo reiteradamente el Partido Popular y el resto de partidos políticos, parece que establece medidas para combatir la subida de precios, como la reducción del IVA de la luz o rebajas fiscales que afectan a la generación de la electricidad ya en vigor y por otro lado, sigue gastando dinero público en cosas superfluas debido a pactos para pagar las contraprestaciones a otros partidos y poder seguir en el gobierno, por ejemplo manteniendo un numero de Ministerios y altos cargos claramente innecesarios, con lo que al final se corre el riesgo de que la economía no crezca lo que se espera en los próximos meses mientras el gasto público superfluo sí que crece, y que la situación acabe aún siendo peor.

¿Y entre tanto qué hace el Sr. Page por los suyos? Teniendo en cuenta que Castilla-La Mancha es la comunidad más inflacionista de todo el país, evidentemente poco y por supuesto podría hacer más, por ejemplo apoyar la propuesta del Partido Popular y pedir a Sánchez que elimine temporalmente el impuesto a los hidrocarburos, pero claro, eso no es del agrado del Sr. Page y por eso el pasado jueves en el pleno de las Cortes regionales, el gobierno socialista de Page votaba en contra de la bajada del impuesto especial a los hidrocarburos, propuesto por presidente regional Paco Núñez, prefiere que sigamos asfixiados a impuestos esquilmando nuestros bolsillos mientras el Gobierno ha recaudado 15.559 millones más en los 5 primeros meses de 2022 con respecto al mismo periodo 2021.

Otra cosa que podía hacer el Sr. Page es pensar un poco más en los Ayuntamientos, por ejemplo cumpliendo con su obligación de firmar los convenios de colaboración entre la Consejería de Bienestar Social y las Entidades Locales para la prestación de servicios sociales de atención primaria como la ayuda a domicilio, y desde luego no como ha terminado por hacer, poniéndose a enviar los convenios a las entidades locales un 6 de julio, cuando la presión por parte del Partido Popular en numerosas ocasiones en lo que va de año y de los Ayuntamientos de todas las provincias, era tal, que no le quedaba más remedio que enviarlos ya.

Y es que servicios como la ayuda a domicilio no son cuestión baladí, se da la circunstancia de que para que los usuarios de este servicio, que es competencia regional, lo puedan seguir recibiendo, los ayuntamientos hasta la firma de los convenios, han tenido que adelantar todo el dinero desde enero y luego tienen que esperar al posterior ingreso económico por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Ahora los envía a los ayuntamientos sacando pecho de que los mejora, pero se le olvida al Sr. Page que queda una cuestión importante por resolver como lo es la subida del coste de la vida de los últimos años y sigue sin actualizar los precios de la hora del servicio congelados desde hace 7 años y medio, con lo que no solo está despreciando los salarios y condiciones laborales de los profesionales de la Ayuda a Domicilio, sino que además aboca a los ayuntamientos a tener que estar asumiendo más costes. Desde el año 2014 que fue la última actualización se calcula que los ayuntamientos han tenido que hacer frente alrededor de un 12% más de gastos. Supongo que esa tarea queda para otro momento, donde de igual modo, sea la “acción” por parte de la sociedad y del Partido Popular, lo que motive como siempre la “reacción” por parte del Sr. Page.

Pese a que al Gobierno Socialista se le llena la boca a la hora de abanderar “lo social”, lo cierto es que la mayoría de las ayudas que pone en marcha el Gobierno del Sr. Page o son con cargo al Estado, como las subvenciones para el desarrollo de proyectos de interés general con cargo al IRPF o con fondos propios que se eternizan a la hora de gestionar tanto para la concesión, como para su pago.

Señores del Partido Socialista allá donde “desgobiernen”, no es momento de anteponer los intereses de su partido para seguir agarrados a sus sillones, es momento de pensar en cómo lo están pasando los ciudadanos de Castilla-La Mancha, de Albacete, de Cuenca, de Guadalajara, de Ciudad Real o de Toledo, porque a los 2.047.722 habitantes de esta Región les une lo mismo y es poder llegar a fin de mes, que con la que está cayendo ya es un mérito.

Por todo ello, como siempre ha pedido el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, escuchemos las necesidades de nuestros vecinos y pongamos los medios para mejorar su calidad de vida y ello pasa por que el Sr. Page acepte al menos a leer antes de rechazar las propuestas del PP de CLM para bajar impuestos, por ejemplo suprimiendo el de hidrocarburos para que los castellani-manchegos ahorremos a la hora de llenar el depósito del vehículo, mayor claridad con lo que está haciendo con los fondos europeos y un apoyo real a los ayuntamientos, medidas buenas para todos y necesarias en los tiempos que nos está tocando vivir.

Los vecinos de nuestra Región necesitan más y mejor gestión con políticos que actúen con rigor, humildad, cercanía y sensibilidad, pegados a la realidad y lejos de otros intereses personales como los del Sr. Page, que no es otro sino quedar bien con su Jefe el Sr. Sánchez y cuando osa a contrariarlo, hacerlo con la boca pequeña, haciendo declaraciones envalentonadas, pero votando con pleitesía en las Cortes de CLM o en las Cortes Generales o donde proceda.

María Gil. Coordinadora de Bienestar y Políticas Sociales del PP de Castilla-La Mancha

