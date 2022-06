Puede parecer interesado pensarán algunos. ¿Qué va a decir el principal partido de la oposición?, puede que digan otros. Incluso habrá quien, por desconocimiento o incredulidad con lo que lee, pensará que exageramos. Y todo esto, créanme, lo comprendo. No en vano aspiro a gobernar la ciudad de Illescas. Represento, junto a mi partido, la alternativa clara a las políticas socialistas de mi ciudad que, hoy en día, dejan mucho que desear.

Una ciudad dinámica, en continua evolución y crecimiento, cuya vinculación con la vecina Comunidad de Madrid, amén de su estratégica posición en la provincia de Toledo, le permiten seguir avanzando, acogiendo vecinos y albergando nuevas empresas para lograr conquistar un futuro de oportunidades esperanzador, siempre y cuando se impulsen las políticas adecuadas para ello. Y este, es el epicentro de la cuestión.

¿Cómo es posible que el Gobierno socialista del señor Tofiño yerre en lo más básico? ¿Cómo es posible que abandone así a la ciudad? Si pretendemos ser un referente, no de la Sagra, sino del centro peninsular español, debemos demostrar mucho más. Debemos garantizar a todos que nos preocuparemos por la convivencia, por la armonía, por una ciudad acogedora, donde de gusto vivir.

Hoy en día el aspecto de la ciudad es lamentable. Y crean que lo digo con lastima. Con suma lastima. Me encantaría no tener que escribir estas líneas, pero no hay más que dar un pequeño paseo por cualquier punto de Illescas y comprobar que lo que les digo, es cierto. Comprobar como la suciedad, la dejadez y el abandono del señor Tofiño para con nuestras calles es del todo punto vergonzante. Cabría preguntarse si cualquiera de nosotros tendríamos así nuestras casas. La respuesta es bien sencilla: no. Y si ningún vecino de Illescas tendría sus casas que más bien parecen abandonadas que en sana convivencia, ¿por qué tenemos que soportar que el socialismo de Illescas tenga en estas condiciones nuestras calles?

Calles abandonadas, sucias y sin cuidar. Así está Illescas. Lo puede ver cualquiera que pasee por sus barrios. Lo vive cada vecino que sale escoba en mano a adecentar su puerta. Las aceras levantadas, las papeleras, cuando las hay… viejas y llenas. Los asfaltos desgastados, los imbornales sucios y las tapas de las alcantarillas rotas. Las paredes sucias, los parques llenos de maleza, barandillas rotas, bancos destrozados, rotondas abandonadas, espacios intransitables o zonas verdes que más bien parecen auténticos descampados.

Y por desgracia no es una zona concreta, no. Es toda la ciudad, desde el Señorío al Casco, desde el cuartel de la Guardia Civil al centro, desde el recinto ferial hasta el parque, desde el centro de especialidades hasta la piscina, la dehesa de Moratalaz o Viñas Perdidas, el barrio de Ochando, la zona de la carretera de Ugena, el barrio de la estación, la calle real y la plaza de los leones. Todas y cada una de las calles de nuestro pueblo en toda su extensión. Vayas donde vayas, pasees por donde pasees, vivas donde vivas, esta es la ciudad que te encuentras. Este es el Illescas donde el socialismo nos obliga a vivir.

Durante los últimos meses, desde el Partido Popular de la ciudad hemos visitado más de un millar de casas. La campaña Puerta a Puerta nos ha permitido conocer la realidad de la ciudad de primera mano, vecino a vecino. Hemos podido comentar con todos ellos qué Illescas ven, qué Illescas viven, pero también qué ideas tienen para su ciudad. Qué demandas y propuestas podemos formular en su nombre para hacer una ciudad donde sea agradable vivir. Un lugar de presente, pero sobre todo un lugar de futuro. Quedan aún muchos hogares por visitar, lo seguiremos haciendo. No se me ocurre mejor forma de construir la ciudad que escuchándoles a ellos, a quienes, como yo, amanecen cada día en esta ciudad deseando cambiarla, deseando mejorarla. La unión de todo vosotros, de mis vecinos, es un arma imparable e imbatible contra el desaliento y la dejadez de un gobierno que parece haber abandonado a su gente.

Y es que este es un gobierno de sillón que no sale a la calle. Un Alcalde, Tofiño, cuya desilusión es manifiesta. Al que poco le importa si un vecino tiene que salir a su puerta con la escoba para retirar la suciedad que él se negó a limpiar. Un socialismo, el de Illescas, que se ha olvidado de una de las principales causas por las que uno se mete en política local: mejorar su ciudad. Un gobierno que no sufre cuando las calles parecen abandonadas, cuando los niños no pueden jugar en condiciones en el parque, cuando caminar con un carrito de bebe se convierte en una carrera de obstáculos o cuando nuestros mayores no tienen donde sentarse porque no queda un banco sano al fresco. Un Gobierno, el socialista, que parece haber olvidado que el mantenimiento de nuestros viales, que la seguridad, que el saneamiento, que la limpieza, son fundamentales para que la ciudad sea acogedora, y sea amable para con sus vecinos.

Escribo estas líneas con pena, porque amo a mi ciudad, porque veo en ella múltiples oportunidades que ahora nos niega Tofiño y su equipo. Pero a la vez la escribo con esperanza, puesto que soy consciente que otro modelo de gestión es posible. Soy consciente que hay alternativa y eso sin lugar a dudas es un motivo más para seguir trabajando por Illescas. Deben saber mis vecinos que cuando sea alcaldesa, si así ellos lo desean, tomare las decisiones necesarias para revertir esta situación. Soy una joven ingeniero que adora la ciudad y que se implica con sus vecinos. Ahora, ayer y mañana. Soy una madre que sufre viendo que el lugar donde viven nuestros hijos no siempre cumple unas normas básicas de salud pública. Soy una hija, una nieta, que quiere que nuestros mayores gocen de espacios saludables. Soy una vecina de Illescas que, como tú, se indigna viendo como Tofiño abandona nuestras calles de esta manera.

Cada sugerencia de un vecino, cada demanda, será tenida en cuenta para que podamos subsanarla. Quiero construir el futuro de Illescas de su mano, de la mano de cada uno de los vecinos que en ella habitamos, para que sea una ciudad que a todos nos haga sentir orgullosos. Presentaré un ambicioso programa de mejoras urbanas, intensificando la limpieza y el mantenimiento de nuestras calles, de nuestras zonas verdes y de nuestro mobiliario urbano. Tendré la ciudad tan cuidada como cada uno de nosotros tenemos nuestros hogares. Porque si ninguno tendríamos nuestra casa como si fuera una casa abandonada, ¿Por qué soportar que Tofiño tenga Illescas así?

Alejandra Hernández. Presidenta del PP de Illescas y portavoz del Grupo Municipal Popular

