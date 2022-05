La ocupación, un problema ante el que el PSOE hace oídos sordos

Hace escasas fechas conocíamos la denuncia de unos okupas a la alcaldesa de Almonacid de Toledo, Almudena González, por un supuesto delito de coacciones. El mundo al revés, así definía su abogado este inaudito hecho.

Y es el mundo al revés porque la alcaldesa había hecho su trabajo avisando por los conductos reglamentarios al delegado del Gobierno y al subdelegado para que trataran de solucionar el problema de ocupación que había en el pueblo. Como buena alcaldesa temía por la seguridad de sus vecinos y pedía que se realojara a estos ocupas ilegales. Lo único que logró fue que la denunciaran sin contemplaciones los mismos ocupas.

Es por eso por lo que debemos mostrar nuestro apoyo y solidaridad con la edil del Partido Popular por trabajar dentro de la ley, por y para su pueblo, pidiendo ayuda al órgano competente, el Estado, quien no sólo no hizo lo que le correspondía, sino que la puso literalmente a los pies de los caballos con su inacción.

Esto es la punta del iceberg de un grave problema de fondo, porque en España cada día 49 viviendas se ocupan ilegalmente; es un problema que los gobiernos socialistas, apoyados por Podemos y otra ultraizquierda afín, no quieren solucionar. Un problema en el que el gobierno regional de Page pide soluciones pero no hace nada, es decir, ni come ni deja de comer como el perro del hortelano.

Delante de los castellanos-manchegos habla, delante de Sánchez calla. Y esto ocurre con el grave problema de la ocupación violenta e ilegal del que las palabras hueras del presidente Page le dejan en mal lugar, más cuando ocurren hechos como el que aquí comentamos y él no protege a los alcaldes de su región.

Desde el Partido Popular llevamos mucho tiempo denunciando este problema, es tal ese trabajo que hace año y medio, y con la iniciativa del presidente Paco Núñez, se presentó una Ley para acabar con la okupación ilegal en Castilla-La Mancha, un texto para que se elevara al Gobierno de España. No sólo no fue así, sino que el Gobierno de Page la metió en el cajón y se sacó de la chistera otra suya más laxa que no ha valido para nada, como hemos visto con la denuncia a la alcaldesa, curiosamente del Partido Popular.

Ante el aumento de ocupaciones ilegales en nuestra tierra, en febrero de este año volvimos a llevar al Pleno de las Cortes Regionales un Proyecto de Ley para la prevención y evitación de la ocupación ilegal, para elevarla el Gobierno de Sánchez. En este proyecto solicitamos penas de uno a tres años, potestad a los Cuerpos de Seguridad para desalojar a los ocupas en 12 horas, dotar de mecanismos legales a las comunidades de vecinos para poder actuar frente a okupaciones violentas que degradan la convivencia vecinal y prohibir a los okupas que puedan empadronarse y por tanto recibir subvenciones, entre otras propuestas.

Pues bien, Emiliano García-Page y su grupo, el PSOE, votaron en contra de esta propuesta, y ahora nos encontramos con episodios como el de Almonacid de Toledo donde la administración socialista se inhibe ante la denuncia a una alcaldesa que defiende la legalidad, en lugar de personarse contra el culpable que okupa ilegalmente un inmueble. El mundo al revés.

Estamos hablando de un problema serio que afecta a los ciudadanos, unos porque pierden su propiedad ante estos okupas, otros porque pierden la seguridad cuando son okupas violentos y en los pueblos porque provoca un problema general con situaciones y altercados que pueden desembocar en alteraciones del orden público, y eso es lo que trataba de evitar la alcaldesa de Almonacid, y por eso en lugar de ser ayudada por la autoridad competente, estatal y regional (socialistas), la dejaron a los pies de los caballos.

Los socialistas siguen sin solucionar este acuciante problema, y con palabras huecas como las del presidente Page no se arregla. Sin embargo, las propuestas como las que ha puesto sobre la mesa el Partido Popular de Feijóo y Paco Núñez son el camino para evitar estos graves hechos.

Como conclusión, si seguimos con esta situación, los ciudadanos continuarán intimidados por estos usurpadores de la propiedad y del derecho, pero desde el PP-CLM siempre estaremos del lado del inocente, de Almudena y del ciudadano.

José Julián Gregorio. Senador por la provincia de Toledo del Partido Popular

