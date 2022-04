Cambiar para avanzar, crear para crecer

Ya está en marcha el XIV Congreso Estatal y II Iberoamericano de Trabajo Social que por primera vez en su historia se celebrará en Castilla-La Mancha, concretamente en Ciudad Real, del 26 al 28 de Mayo de 2022.

A lo largo de la historia del Trabajo Social en nuestro país, los Congresos no sólo han sido un punto de encuentro, sino que han supuesto también un punto de inflexión al crear espacios para reflexionar, debatir y avanzar en nuestra profesión.

Un Congreso después de una pandemia es una apuesta arriesgada, pero sin duda una gran oportunidad para revisarnos, reubicarnos, recomponernos y continuar poniendo en valor nuestra profesión, ofreciéndonos incluso lugares comunes desde los que continuar avanzando. Pero un Congreso presencial sin duda es la gran oportunidad para reencontrarnos.

Después del miedo, la incertidumbre, la sobrecarga, la escasez de medios para dar respuestas a las nuevas necesidades sociales que la pandemia ha generado; sentir que la vida continúa abriéndose camino y tener la oportunidad de reencontrarte y, por qué no, abrazar a quienes se han visto desbordados igual que tú, a quienes sienten está profesión como tú la sientes, a quienes a pesar de las dificultades, el agotamiento y la sobrecarga, los miedos y las incertidumbres, cada día, (al igual que tú), siguen levantándose con la ilusión y la esperanza de transformar realidades, de crear esperanzas, de trabajar por una sociedad más igualitaria, más justa, más solidaria y más sostenible; me parecen ya por sí solas suficientes razones de peso para no perdérselo.

Desde que el Primer Congreso se celebrara en Barcelona en 1968, nunca antes se había celebrado en Castilla-La Mancha. Y precisamente por ello, este Congreso es una gran oportunidad para nuestra región. Durante tres días Ciudad Real acogerá a cientos de profesionales del Trabajo Social de todo el mundo para hablar de derechos sociales, ética, justicia social, entornos ecosostenibles y transformación social.

El Congreso girará en torno a tres conceptos claves para nuestra profesión: la ética y la deontología como pilar en la intervención; el trabajo social como motor de cambio en la generación de entornos sostenibles y libres de desigualdad, y la importancia de generar conocimiento desde la práctica profesional. Pero el Trabajo Social rural tendrá también su espacio dentro del Congreso.

Un Trabajo Social predominantemente en una región como Castilla-La Mancha, eminentemente rural. Será el momento de ponerlo en valor y reconocerlo como oportunidad para regresar al Trabajo Social más comunitario desde el que generar entornos sociales acogedores y revertir un modelo de sociedad obsoleto e insostenible.

Las y los Trabajadores Sociales transformamos realidades. Somos las científicas de la realidad social. En ocasiones con auténtica valentía y escasos recursos.

El Congreso es para ti. El Congreso es para nosotras. No solo para que vayas a escuchar a grandes profesionales con amplia experiencia y conocimientos. El Congreso también es para que tú cuentes qué haces cada día que te funciona tan bien y que podría ayudar a tantas otras personas a transformar realidades.

Porque el Congreso no sólo son ponencias de renombrados profesionales como: Pedro Celiméndiz, Adela Cortina, Malcolm Paine, o Rosa María Calaf, entre otras; sino también son las conversaciones de pasillo y las tertulias improvisadas en cualquier rincón. Por eso quería animarte a participar. No te lo puedes perder. Ahora no. Ahora lo necesitas. Necesitas volver a la esencia. A recordar por qué elegiste este camino de rosas y espinas.

Aprovecha la inscripción anticipada, que se acaba el 15 de Abril de 2022, para que te salga más económico. Puedes inscribirte en la web del XIV Congreso Estatal y II Iberoamericano 2022: https://www.congresoestataltrabajosocial.com/.

¡Nos vemos en Ciudad Real!

Carolina Jiménez Muñoz. Vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla-La Mancha. Autora del blog: https://trabajadorasocialdepueblo.com/

