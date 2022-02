El sector turístico necesita ser escuchado

Ya no cabe ni un eufemismo más en el vocabulario autoritario del gobierno regional de Castilla-La Mancha. Hasta la que menos sabe comunicar dedicada a leer sin empatizar con los desastrosos datos que aún vive la región en cuanto a desempleo, desaparición de autónomos, migración de empresas y desactivación de ERTE`s para convertirse en ERE`s en el sector turístico.



Ante esa falta de empatía desde la Consejería de Economía, Empresas y Empleo con nuestro sector turístico y demostrando su total y absoluta desconexión con la realidad de nuestros profesionales que están sufriendo lo indecible, y no encuentran apoyo suficiente para poder salvar los muebles en sus negocios.



Porque nuestras agencias de viajes no envían clientes a otros destinos y no tienen suficiente volumen de negocio para mantenerse abiertas. Porque nuestros guías oficiales no tienen clientes internacionales, nuestro país y, nuestra región, por ende, no son, aún, un destino seguro.



Aún tenemos establecimientos hoteleros reglados cerrados porque conocen el mercado y saben que no cubrirían costes si abren sus puertas y no podrían soportar aún más deudas. Porque la estacionalidad de nuestras empresas de turismo activo, de ecoturismo, sufren no sólo por la pandemia, sino también por una alta estacionalidad que, desde el gobierno regional y su dirección general, no saben ni cómo se deletrea.



Hemos pasado una Feria Internacional de Turismo en enero 2022 que no es, ni de lejos, un reflejo de la grandilocuencia que han vendido en los titulares de los medios de comunicación. Los stands de otras comunidades autónomas, de otros países, de otros destinos, llenos de profesionales negociando para la creación de producto, de alternativas, de adaptaciones ante las circunstancias actuales y, en el de Castilla-La Mancha, negocio, poco. Muy poco. Los propios profesionales lo decían, no hay apoyo para conseguir generar negocio. No hay apoyo para abrir más mercados, o especializarnos en nichos más concretos y así una y otra conversación con profesionales de nuestra región.



Ante estas problemáticas y en respuesta a las demandas que hacen los profesionales, una y otra vez, desde el Partido Popular hemos propuesto la creación, en sede parlamentaria, para que los profesionales sean partícipes de la actividad legislativa. La propuesta no tenía tintes partidistas, sino como respuesta ante lo que demandan los que de verdad importan, los castellano-manchegos que se dedican a la actividad turística. Lejos de alentar el diálogo, la escucha activa, la empatía con nuestros sectores estratégicos, el rodillo de la prepotencia, de la soberbia y la falta de tacto hizo acto de presencia en el plenario de San Gil.



La consejera hizo caso omiso a que nuestros hoteles siguen teniendo un 46,8% los precios más bajos, unido a que se les ha limitado el aforo durante meses, su actividad es deficitaria y ello es por responsabilidad del gobierno regional. El movimiento asociacionista está en peligro de extinción, pues son decenas de entidades las que, ante la inacción y el abandono del gobierno regional no han podido más que desistir en su ardua y desinteresada labor para la dinamización y desarrollo turístico en nuestras zonas rurales. Los parlamentarios votaron en contra de escuchar a los profesionales turísticos, porque saben que les van a poner la cara colorada. Les han subido los impuestos directos e indirectos, los costes de producción se han disparado, les han aprobado decretos sin contar con ellos, aunque digan que ha habido diálogo social, es una más de las mentiras de un gobierno que está pidiendo la hora al árbitro, porque saben que están en tiempo de descuento y no les queda aliento para aguantar más chorreos de realidad.



Desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha tendremos la puerta abierta para recibir, siempre, a los diferentes colectivos de profesionales turísticos, implicados de manera directa e indirecta en un sector transversal y estratégico para nuestra región. Les ofrecemos la sede de las Cortes Regionales para que allí, en la casa de todos los castellanomanchegos, puedan presentar su situación, sus demandas e iniciativas para demostrar que, la realidad, no tiene parecido con las políticas turísticas de un gobierno socialista en descomposición.



Nacho Ruiz. Responsable Turismo PP-CLM

