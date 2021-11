Lo que dicen las encuestas para Castilla La Mancha

Estos últimos días anda un poco revuelto el panorama regional publicando encuestas sobre el voto en las próximas elecciones regionales, y cada cual arrima el ascua a su sardina y las interpreta como cree conveniente a sus intereses, pero por mucha interpretación que se haga son encuestas a dos años vista de la elecciones, y dos años en política son muy largos y dan para mucho.

Digo que dos años en política son muy largos y dan para mucho, pero para que cambie ese mucho la situación política de Castilla-La Mancha se tienen que producir una serie de cuestiones que veo muy difícil que tengan lugar, desde luego es la opinión de un simple ciudadano a quien le gusta seguir con detenimiento los acontecimientos políticos y los analizo dentro de mis posibilidades.

Para que cambie la situación en Castilla La Mancha en los dos años que quedan tendrían que ocurrir unos acontecimiento en el PSOE que no se van a dar, y desde luego en el resto de las fuerzas políticas que no están para tirar cohetes; unas por una razón y otras por otras razones.

Por mucho que se esfuerce el PP, Francisco Núñez no reúne las condiciones para hacer frente a un Page mucho más experimentado en todos los campos de la política y con una capacidad, que yo niego al primero, y reitero al segundo, el que será nuevamente presidente de CLM, salvo ya digo de alguna hecatombe que en política no se puede descartar, pero, en estos momentos el PP, a mi juicio, tiene muy poco que hacer, no sólo por el candidato, si no también por las políticas que vienen haciendo y que la pandemia ha dejado al descubierto, sin haber arrimado el hombro para nada, es más, ha puesto todas las chinas que ha podido en el zapato.

Si el PP no está para tirar cohetes, ya no digamos Ciudadanos y Podemos, ambos tienen muy pocos visos de estar en las Cortes Regionales, y será Vox quien les coma la tostada y surja con fuerza, no la suficiente para gobernar con el PP, pero sí para dar la batalla y hacer visible sus propuestas.

Page repetirá mayoría absoluta porque no hay alternativa a las políticas del PSOE, y aún no está lejano el gobierno de la Sra. Cospedal que dejó un mal recuerdo en CLM con unos recortes en educación y sanidad que han perjudicado a los de siempre, y los de siempre son los que menos recursos tienen.

Una cuestión para Page que siempre tiene en la boca el gobierno de coalición a nivel nacional con Podemos, que no se olvide que él fue el primero que recibió el apoyo de Podemos para gobernar en una comunidad, cediendo una vicepresidencia y una consejería, y seguro que no habría escatimado en esos momentos en ceder lo que hubiera sido necesario, y que posteriormente esos años de gobierno sirvieron para darle mayoría absoluta en 2015.

A mi no me gustaría que esta región fuera gobernada nuevamente por la derecha y es más, si esta necesita el apoyo de Vox; creo que regresaríamos al pasado, y a un pasado bastante oscuro, y lo que es peor, que las consecuencias fueran pagadas por la gente más vulnerable que tiene menos recursos, y en esa vulnerabilidad está también esa España Vaciada, que el gobierno regional del PSOE ha sido el único que se ha atrevido a hacer una ley que recoja la práctica totalidad de sus reivindicaciones, y la dote de una partida presupuestaria, que tal vez no sea suficiente, pero ha puesto sobre el papel una necesidad vital para esos pueblos.

Por tanto, mi análisis, al margen de encuestas y otras cuestiones, se fundamenta en la capacidad de un presidente que gobierna la región, y un candidato, que aunque tenga toda la voluntad, no le veo a la altura, aunque la altura no la doy yo, es mi opinión subjetiva, y que realmente quien da esa altura son los votantes los que decidirán en su momento. Ellos son los que tienen la palabra en una democracia, y su decisión es incuestionable, todo lo demás sobra, son las especulaciones de unos y otros que empleamos nuestro tiempo en querer adivinar lo que pueda ocurrir en un futuro.

Alberto González González

