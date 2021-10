3 vidas, 3 proyectos, 3 mujeres rurales

La provincia de Guadalajara vive una realidad rural, una realidad rural que se encarna en mujeres como Raquel, como Laura o como Gemma. Tres mujeres emprendedoras en el entorno rural, tres mujeres valientes y tres mujeres que son la cara de una realidad que, cada día más, se ve en los pueblos de Guadalajara.

En el día internacional de la Mujer Rural quería poner el foco en ellas: He conocido a Gemma, ella es catalana, una catalana enamorada del Parque Natural del Alto Tajo, y cuando uno está enamorado es capaz de transmitir ese amor por todos los sentidos. Por ello, Sentir el Alto Tajo tiene sentido. Gemma, organiza excursiones con personas con discapacidad, con personas invidentes, y es capaz de descubrirles todas las bondades que tiene el Alto Tajo, del mismo modo, que lo hizo conmigo durante el paseo que compartimos juntas.

La apuesta de Gemma va más allá de un modelo de negocio en un entorno rural (en Peralejo de las Truchas). Ella brinda una oportunidad a todas aquellas personas que peor lo tienen para viajar, les tira todas las barreras al suelo para que puedan disfrutar de un ‘baño por el bosque’.

En Molina de Aragón me encontré con Laura, junto con su marido Alberto, pusieron en marcha hace más de veinte años el Pairón, una empresa de catering y embutidos, con una eminente voluntad de expansión. Durante la visita a su empresa, pregunté a Laura sobre su formación, y me dijo que venía del ámbito de lo social. Un área que no ha dejado de lado, ya que el Pairón son los cocineros de más de 80 mayores de la Comarca del Señorío de Molina gracias al programa Como en Casa de la Diputación de Guadalajara.

Y sin moverme de Molina de Aragón, llegué a la tienda de Raquel y Nuria. La miel ha llegado, también, al Señorío de Molina de Aragón mediante una tienda decorada al más mínimo detalle. Me encontré con Raquel envasando miel, y le pregunté sobre esta iniciativa. Sus maridos son expertos apicultores, y había llegado el turno de ellas, esta pequeña tienda hace las delicias de los visitantes de Molina, que pueden llevarse uno de los bienes más preciados de Guadalajara: la miel.

Tres proyectos muy diferentes, tres proyectos encabezados por mujeres rurales, a las que hoy quiero felicitar. A todas, porque sé de buena tinta que en Guadalajara hay muchas “raqueles, nurias, gemmas, y lauras”, a las que desde la Diputación de Guadalajara apoyamos con el programa Impulsa Mujer, con las líneas de ayudas a pequeños comercios, y a emprendedores y al fomento del empleo; y a las que reconoceremos próximamente en la segunda edición de los Premios Emprendedoras de la Diputación de Guadalajara.

Olga Villanueva Muñoz. Vicepresidenta segunda de la Diputación de Guadalajara. Diputada de Igualdad y Mujer Rural

Sigue los temas que te interesan