El alcalde de un pueblo de Toledo habla en la SER y escandaliza a los presentadores con un refrán muy subido de tono

El histórico alcalde de Noblejas (Toledo), el socialista Agustín Jiménez Crespo, se convirtió este pasado domingo en protagonista inesperado de la sección 'Las preguntas de Burque', que se emite en el programa de la Cadena SER A vivir que son dos días, presentado y dirigido los fines de semana en horario matinal por el periodista Javier del Pino.

La sección en cuestión consiste en que el cómico Manuel Burque pasea por las inmediaciones de los estudios, en la Gran Vía de Madrid, y pregunta en directo a los viandantes por el tema elegido ese día.

Al regidor de Noblejas, como a los otros transeúntes a los que abordó anteriormente, el humorista le preguntó si se sabía algún refrán. Pero Agustín Jiménez dejó a todos con la boca abierta con su respuesta. Sin pensárselo dos veces, contestó: "Sí. En Noblejas, más putas que tejas".

Agustín Jiménez, alcalde de Noblejas.

Una irreverente elección que descolocó a Burque, que solo atinó a decir: "¡Uy! Es muy localista y un poco feo". Sin embargo, el alcalde del pueblo toledano puntualizó: "No, yo soy el alcalde de Noblejas y no me importa".

Sin duda, cuando el cómico y Javier del Pino conocieron que el entrevistado era ni más ni menos que el propio alcalde sobejano, aprovecharon para dar todavía más vida a la distendida sección. "Habría que trabajar por erradicar ese refrán", aseguró el presentador de A vivir que son dos días, mientras que Burque le proponía "hacer una ley" para quitarlo o, al menos, introducir una nota al pie.

Aunque Jiménez insistió en que "es un refrán del siglo XVII que viene en el libro de refranes y no pasa nada", finalmente propuso cambiarlo por otro en un tono más positivo: "En Noblejas, más gente que buena que tejas".

"Somos un pueblo industrial, trabajador, que se ha hecho a sí mismo y debe poco a la historia", insistió el alcalde cuando Burque y del Pino se interesaron por conocer algunos detalles más de la localidad en cuestión.

42 años como alcalde

Aunque el alcalde les volvió a sorprender cuando les contó que lleva ni más ni menos que 42 años al frente del Ayuntamiento. "He ganado todas las elecciones menos la primera, que me faltaron 80 votos y estuve cuatro años de concejal", recordó.

"¿Pero eso es legal?", se interesó Burque. "Es legal porque cada cuatro años pasas el filtro", respondió Agustín Jiménez, que es alcalde de Noblejas desde 1983 y ha ganado 11 elecciones municipales de manera consecutiva, las últimas en 2023 con más del 54 % de los votos.