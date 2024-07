El ministro Óscar Puente mete la pata con Albacete y el alcalde sale a atizarle: "Toma Dalsy"

Un comentario en la red social X del ministro socialista de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en el que se equivoca sobre el resultado de las elecciones municipales en Albacete, ha provocado este jueves una rápida respuesta del alcalde de la capital albaceteña, el popular Manuel Serrano, en la que sale al paso y le recomienda que se dedique a hacer autovías en lugar de "tropezarse" con los datos electorales.

En su mensaje, el ministro se hace eco de unas declaraciones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las que afirma que en España "no está de moda" que gobierne el que gana las elecciones. Rápidamente, Óscar Puente le recuerda a Feijóo que, en efecto, "no está de moda" y "es una fiebre" que gobierne el que no gana, y pone como ejemplo varios ayuntamientos en los que ganó el PSOE pero gobierna el PP con Vox.

"No está de moda. Es una fiebre. Mira si no Valladolid, Elche, Toledo, Albacete, Extremadura, Canarias…y antes Madrid, Castilla y León, Murcia..y en todos los casos el PP", afirma el ministro, que en el caso de Albacete se equivoca, puesto que el ganador de las elecciones municipales fue el Partido Popular y no el PSOE.

No está de moda. Es una fiebre. Mira si no Valladolid, Elche, Toledo, Albacete, Extremadura, Canarias…y antes Madrid, Castilla y León, Murcia..y en todos los casos el PP. https://t.co/dCx6fWqvdM — Oscar Puente (@oscar_puente_) July 4, 2024

Ante este comentario de Óscar Puente, el alcalde albaceteño escribe en X señalando al ministro: "Dedícate a hacer kilómetros de la A-32 que une Albacete-Linares y que te actualicen los resultados de la capital. PP 12 y PSOE 10 (lejos del empate). Ya es la segunda vez que tropiezas en la misma piedra y no te baja la temperatura, te recomiendo tomar Dalsy".

En efecto, el Partido Popular gobierna en Albacete, con Manuel Serrano como alcalde, gracias a su victoria en las elecciones municipales de mayo de 2023: el PP obtuvo 12 concejales, 10 el PSOE, 4 Vox y 1 Podemos, de manera que la derecha quedo muy encima de la izquierda en esos comicios.