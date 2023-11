Un dato significativo de la consulta de Sánchez que llama la atención en el entorno de Page

La dirección regional del PSOE de Castilla-La Mancha, liderada por Emiliano García-Page, el más crítico con las cesiones de Pedro Sánchez a los separatistas, está analizando con lupa los datos de la consulta interna de la pasada semana y, sobre todo, busca los enfoques más positivos para sus intereses en contraposición a los del presidente del Gobierno en funciones, que, en todo caso, ha conseguido un respaldo del 78,57 por ciento.

Ya hemos analizado en EL ESPAÑOL EL DIGITAL CLM algunos de los datos más importantes para los socialistas castellano-manchegos y cómo han valorado positivamente el hecho de que la región sea la que menos de toda España ha apoyado a Sánchez en esta consulta y también que sea la única que ha bajado del 80 por ciento en su respuesta afirmativa a la pregunta formulada por Ferraz, y que en el PSOE regional consideran "teledigirida" para acaparar el 100 por 100 de los votos.

Pero un dato que ha llamado mucho la atención en el entorno de Page es la baja participación registrada en Castilla-La Mancha y la circunstancia de que de ello se derive que sólo ha apoyado expresamente a Sánchez menos de la mitad de la militancia socialista en la región. Ese baja participación, un 60,60 por ciento, es la sexta más baja de España, pero esconde detrás un dato que destacan en el PSOE regional: sobre un censo final de 11.389 afiliados en Castilla-La Mancha, únicamente han apoyado a Sánchez un total de 5.426, es decir, menos de la mitad del total de los afiliados.

Es decir, la suma de los que han votado "no" a Sánchez más los que no han ido a votar (5.963) es superior a los que decidieron apoyar la pregunta. La dirección regional del PSOE está muy sorprendida por la poca movilización de la militancia a pesar de que había toda una semana para votar y muchas facilidades para hacerlo, incluso a través del móvil, lo que puede ser interpretado como un respaldo a las tesis de Page frente a la posición de Sánchez. El 40 por ciento de los afiliados no ha ido a votar en Castilla-La Mancha, es decir, ha pasado "olímpicamente" de la pregunta de Sánchez.

