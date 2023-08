Las seis personas en las que se ha apoyado Alba Ferrer para ser campeona del mundo

Lamentablemente, el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso ha copado la actualidad deportiva de los últimos días y ha quitado buena parte del foco mediático a las futbolistas que han pasado a la historia por convertir a la Selección española femenina en campeona del mundo.

Una gesta en la que la albaceteña Alba Redondo, delantera del Levante y pichichi de la liga femenina el último campeonato, tuvo un papel protagonista. La futbolista, al igual que sus compañeras, se ha convertido en heroína nacional y ha conquistado al país con su juego, su humildad y su simpatía.

Cuando han pasado algunas días de aquella inolvidable final contra Inglaterra, Alba ha querido agradecer públicamente a su "pequeño equipo externo" que le haya ayudado a convertirse en campeona mundial. Un grupo de seis personas que, "desde sus parcelas, han conseguido que yo saque mi mejor versión personal y deportiva", ha explicado la deportista castellano-manchega en la red social X (antes Twitter).

Hola a tod@s. Este pequeño post va dedicado a mi pequeño equipo externo. Ellos son, quienes desde sus parcelas, han conseguido que yo saque mi mejor versión personal y deportiva. Todos se rigen por un objetivo común y todos están en constante comunicación (1) pic.twitter.com/ZjYUKQZMCT — Alba Redondo Ferrer (@AFerrer_10) August 29, 2023

Se trata de su pareja, Cristina Monleón, que también es su preparadora física. "No es fácil coordinar la preparación física de un/a futbolista con su club, pero gracias a tu implicación y comunicación con el mismo, has podido optimizar capacidades físicas que tenía limitadas. Gracias a ti pude ver el entrenamiento de otra manera y principalmente, he visto la importancia de trabajar pequeñas cosas que no hacemos habitualmente, pensando que no tienen relevancia. Qué bueno eso que me dijiste aquel día de 'más no es mejor'. Sin duda, tengo mucho que aprender de ti", ha dicho sobre ella Alba Redondo.

También ha tenido buenas palabras para el fisioterapeuta Juli Jiménez, al que califica como su "gran amigo". "Gracias por ayudarme en mis peores momentos, cuando las lesiones me han acechado y, sobre todo, por tener calma en tus palabras a cada momento", ha añadido.

A la psicóloga Tamara Arroyo, la delantera albaceteña le ha agradecido que haya sabido eliminar sus "bloqueos de cabeza". "Has conseguido que mi manera de ver las cosas cambie y siempre que hablamos mis miedos desaparecen. Eres tranquilidad y paz. ¡Qué importante eres para mí!".

De José María Atienzar ha resaltado su "paciencia y saber estar" con un trabajo "siempre bien comunicado" y al nutricionista Álvaro Otero le ha dado las "gracias por las charlas previas antes de partidos importantes y estar pendiente a cada momento".

Por último, no se ha olvidado de su "grandullón", al representante de deportistas Rafa Gandía. "Bendita paciencia la tuya. Llegaste el último y qué alegría. Muchas veces me despisto y se me olvidan las cosas, pero ahí estas tú para recordármelo y hacerme ser quien soy ante el mundo".

A todos ellos, Alba Redondo les ha querido reconocer ante toda España por saber sacar su "mejor versión de mí", les ha recordado que parte de la Copa del Mundo también es suya y les ha instado a ir "juntos a por una nueva temporada".

