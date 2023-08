Protestas en Toledo contra las guerras y el gasto militar en el marco de la cumbre de Defensa

Varios colectivos sociales, como "Mujeres de Negro contra la Guerra" y Ecologistas en Acción se han concentrado este miércoles en la céntrica plaza de Zocodover en Toledo para mostrar su rechazo a las guerras, con motivo de la celebración en la capital castellano-manchega de la reunión ministerial informal de Defensa y Asuntos Exteriores de la Unión Europea, en el marco de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea.

Aproximadamente medio centenar de manifestantes se han dado cita en Zocodover con pancartas en las que se han podido leer lemas como "No a las guerras. Cuidemos la vida y el planeta", "Mujeres de negro contra las guerras", "Libertad de expresión", "Not to wars" y "Stop war here".

En declaraciones a los medios de comunicación, la portavoz de "Mujeres de Negro contra la Guerra" de Toledo, Vicenta Agustín, ha explicado que, con esta protesta, se posicionan en contra del aumento del gasto militar y han pedido que esos fondos se destinen a servicios sociales y, en concreto, a educación, ya que ha considerado que "hay otro tipo de soluciones" para los conflictos bélicos.

En concreto, y ante la invasión rusa a Ucrania, ha considerado que "en un momento dado, hay que ayudar", pero ha incidido en la importancia de "recurrir al diálogo, a la diplomacia", ya que a su juicio "cargar de más armas a Ucrania desata más ira".

"No vamos a encontrar nunca una solución a este conflicto por la vía por la que se está trabajando".

Protestas en la plaza de Zocodover de Toledo. Foto: Twitter @DesarmaMadrid.

"Que se negocie"

También este mismo argumento es el que ha trasladado el portavoz de Ecologistas en Acción, Enrique Quintanilla, que ha incidido en que "las guerras se acaban cuando la gente negocia" y por ello ha pedido "que se negocie, que se negocie, que se negocie", pues ha opinado que "las guerras no se acaban mandando más armas".

Quintanilla ha reprochado que el Fondo Europeo por la Paz esté "mandando miles de millones de euros a Ucrania", ya que ha considerado que ese dinero se debería invertir en "las necesidades básicas" y en servicios sociales. "Estamos asistiendo aquí a un foro de la industria de la guerra que se está forrando materialmente con dinero público y con dinero privado".

La concentración ha concluido con la lectura de un manifiesto en el que se ha exigido "políticas de seguridad que realmente garanticen la seguridad humana", la eliminación del gasto militar y "políticas migratorias humanitarias", que faciliten las solicitudes de asilo y acojan a las personas migrantes "de forma digna".

