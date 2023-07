El retuit del alcalde de Toledo sobre Feijóo que tanto ha molestado en el entorno de Tolón

El nuevo alcalde de Toledo, el popular Carlos Velázquez, que gobierna en virtud del pacto del PP con Vox, vivió intensamente el debate de la noche del lunes en Atresmedia entre el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, y el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo. Al terminar el debate, Velázquez dio por claro vencedor a Feijóo, el líder de su partido, y publicó un tuit felicitándole y afirmando que "el sanchismo tiene los días contados".

¡Enhorabuena, presidente @NunezFeijoo!



➡️ El debate #CaraACaraAtresmedia ha sido un claro ejemplo más de que “el sanchismo” tiene los días contados.



Los toledanos y todos españoles merecemos un dirigente serio, comprometido y solvente que lleve a nuestro país por la senda del… pic.twitter.com/LNkBotZ9Ex — Carlos Velázquez (@cvelazquezromo) July 10, 2023

Hasta aquí todo dentro de la normalidad, pero hubo un detalle que no pasó desapercibido para algunos tuiteros y que ha molestado mucho en el entorno de la exalcaldesa socialista de Toledo, Milagros Tolón. Se trata del tuit de Feijóo que Carlos Velázquez retuiteó (y luego se borró) en el que el candidato del PP comentaba su propuesta a Sánchez de que gobierne el partido que gane las elecciones. No molestó tanto el tuit de Feijóo como el retuit de Velázquez, que gobierna precisamente gracias a un pacto con Vox y quitó el poder al PSOE, que fue la lista más votada. Es decir, lo contrario de lo que Feijóo propuso a Sánchez en el debate y que Sánchez no quiso firmar, aunque bien es cierto que la propuesta del líder del PP sólo afectaba a la Presidencia del Gobierno de España.

Esta situación "contradictoria" del PP ha sido criticada en las redes sociales por varios miembros del anterior equipo de Tolón en el Ayuntamiento, entre ellos Rubén Rufo, el que fuera jefe de gabinete de la anterior alcaldesa socialista, que ha denunciado en un tuit la "hipocresía" de Velázquez y le ha preguntado al alcalde si estaría dispuesto él a firmar ese pacto que Feijóo ha propuesto a Sánchez. El tuit de Rufo ha sido compartido por la exconcejal socialista Noelia de la Crruz, entre otras personas.

La propia presidenta del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Toledo, Milagros Tolón, ha pedido a Feijóo, que venga a Toledo a firmar el pacto para que gobierne la lista más votada y ha recordado que en Toledo el PSOE ganó las elecciones con 3.000 votos más que el PP.

La hipocresía no tiene límites , de verdad @cvelazquezromo estás de acuerdo en dejar gobernar a quien ha ganado las elecciones?

El @psoe_toledoayto está dispuesto mañana a firmar ese acuerdo, tú lo estás? pic.twitter.com/qHiZMoUJe5 — Rubén Rufo Ávila (@rubn_rufo) July 10, 2023

