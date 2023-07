El castellano-manchego que debe 15 millones a Hacienda y no tiene ni para un café

Agapito García Sánchez (Noblejas, 1942) vuelve a aparecer este año en la lista de morosos de la Agencia Tributaria como una de las personas físicas que más dinero deben al fisco. Una posición que viene liderando desde 2015, cuando se publicó por primera vez, aunque en la relación de morosos de 2022 se ha visto superado por otras cinco personas físicas cuya deuda ha superado a la del toledano:15 millones de euros. Una cantidad que difícilmente podrá satisfacer algún día puesto que, ya jubilado y apartado de la vida empresarial, su disponibilidad económica no alcanza “ni para pagar un café”.

Hagamos historia. El castellano-manchego, como empresario de éxito, amasó en la década de los 80 una importante fortuna en el mundo de la construcción, adentrándose en las sociedades de inversión de capital variable (sicav). Una trayectoria que se vio truncada con la venta de cuatro compañías de materiales de hormigón a la británica Steetley PLC por 23 millones de euros. Hacienda consideró que había tratado de eludir impuestos con la operación y en 1990 le reclamó una multa de 20 millones que, con impuestos y recargos, ascendió a los 36 millones de los que aún le quedan por pagar 15.000.577 euros exactamente.

El empresario ganó un primer pulso a la Administración en el Juzgado de lo Penal número 27 de Madrid, que no le consideró responsable de evadir impuestos en la operación de 1989 y le absolvió, igual que la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. Allí, los magistrados vieron que se trataba de “operaciones que, de manera aislada e individual son legales y lícitas”, así como que sus sociedades habían sido “legalmente constituidas” y cumplieron con “las obligaciones fiscales y la normativa que a cada una de ellas afecta”. La Abogacía del Estado, no contenta con tal resolución, recurrió en casación ante el Tribunal Supremo que sí vio delito porque consideró que las instancias judiciales previas habían valorado los hechos desde el plano penal y no “estrictamente fiscal”.

Aunque Agapito García ganó finalmente en los tribunales a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado al concederle al empresario una sentencia absolutoria y evitar entrar así en prisión, la deuda multimillonaria por el histórico pulso librado contra la Administración Tributaria continúa marcando su día a día. Una historia rocambolesca que incluso fue llevada a la gran pantalla. El cineasta sevillano Alejo Moreno realizó el documental “Hechos Probados” en torno a la figura del empresario y la persecución del fisco a su persona. Según se aprecia en el sitio web del documental, el proyecto visibiliza la "vulneración" de los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles.

