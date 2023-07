¿Qué ocho empresas de Castilla-La Mancha están entre las más deudoras con Hacienda?

La décima lista de morosos de la Agencia Tributaria incluye un total de 6.076 deudores con Hacienda de más de 600.000 euros a cierre de 2022, lo que supone un 13,7% menos respecto al volumen recogido en el pasado listado publicado el año pasado. Según los datos facilitados por la Agencia Tributaria, el importe global de deudas recogido en el nuevo listado alcanza los 15.212 millones de euros, un 14,1% menos, aunque restando duplicidades -ya que existen importes que corresponden a deudores principales y sus responsables solidarios-, el importe sería de 13.566 millones de euros y por tanto, un 6,9% inferior.

Una lista de morosos que encabeza Reyal Urbis S.A. con 310 millones de euros, una inmobiliaria que dejo a Liberbank un agujero de 82 millones de euros en préstamos inmobiliarios impagados, básicamente de crédito promotor destinado a la financiación de viviendas.

Entre las cien primeras empresas por mayor volumen de deuda con la Agencia Tributaria figuran ocho con domicilio fiscal en Castilla-La Mancha, la mayoría declaradas en liquidación, insolvencia o desaparecidas. Se trata de Vivienda y Bienestar, de Campo de Criptana (Ciudad Real), con una deuda de 36,8 millones de euros. A continuación se encuentran Gestesa Desarrollos Urbanos, Guadalajara, 9,9 millones; Moreno y Roldán, Albacete, 9,8 millones; Aragu 2 S.A., Guadalajara, 6,7 millones; Energías Eólicas Lince, Ciudad Real, 6,6 millones; Mancomunidad de Aguas Rio Algodor, Villacañas (Toledo), 5,3 millones; Fished Atlantic Ocean, Cuenca, 5,2 millones; y Aperitivos y Licores, Torrijos (Toledo), 4,7 millones.

Para ser seleccionadas, las deudas que figuran en el listado deben cumplir las condiciones de encontrarse por encima de los 600.000 euros, no haber sido pagadas transcurrido el plazo original de ingreso en período voluntario, que estén pendientes de pago a 31 de diciembre de 2022 y que no estén aplazadas o suspendidas por cualquier motivo legalmente previsto. Se habilita, no obstante, la posibilidad de ser excluido de la publicación si previamente se efectúa el pago íntegro de las deudas y sanciones tributarias que hubieran determinado la inclusión en el listado.

Listado_deudores.pdf (agenciatributaria.gob.es)

Sigue los temas que te interesan