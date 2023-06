De Merche a Patricia Conde: consulte aquí la lista de los famosos que más deben a Hacienda en 2023

Este viernes, 30 de junio de 2023, Hacienda ha publicado la lista en la que ningún famoso querría aparecer jamás. La Agencia Tributaria ha dado a conocer el listado anual de morosos, en la que este año constan 6.076 nombres -entre personas físicas y jurídicas-. Como ya es tradición, figuran algunos personajes conocidos de la crónica social, de la televisión o del mundo empresarial español.

Estas mediáticas personalidades deben como mínimo 600.000 euros a las arcas públicas. Muchos de ellos ya son asiduos en esta lista negra, como Makoke (53 años), Paz Vega (47), Patricia Conde (43), Merche (49) o José Luis Moreno (76).

Cabe destacar que puede haber deudores habituales que no aparezcan en la lista, pero esto no significa que hayan saldado la deuda, sino que puede deberse a que la hayan aplazado, anulado, que haya prescrito o que se encuentren en uno de los nuevos supuestos establecidos por el Supremo -que las deudas o sanciones no sean firmes o que la liquidación esté vinculada a delito y no tenga una sentencia condenatoria firme-. Consulte aquí la lista.

[Makoke y Rachel Valdés, novia de Alejandro Sanz, entran en la lista de morosos de Hacienda]

1. Merche (856.737,39 euros)

La cantante Merche, en un posado de 2020. Gtres

La cantante aparece en la lista bajo su nombre real, Mercedes Trujillo Callealta, y con la misma cifra que en 2022. La artista ya era habitual en el informe de la Agencia Tributaria, pues apareció en él por primera vez en el año 2016. La gaditana recibió una notificación de Hacienda en octubre del 2015 en el que se le informaba de que debía un millón de euros. Una cantidad que ha ido rebajando, pero aún debe bastante.

2. Makoke (954.588,93 euros)

Makoke, en un acto celebrado en Madrid, en mayo de 2023. Gtres

La colaboradora de Mediaset María José Giaeve aparece por segundo año consecutivo en la lista negra de Hacienda, donde tantos años ha figurado el nombre de su exmarido, Kiko Matamoros (66), quien este 2023 está fuera. A diferencia de 2022, la deuda de Makoke es inferior al millón de euros.

3. Albert Castillón (701.895,61 euros)

El periodista Albert Castillón, durante una presentación en Madrid. Gtres

El periodista entró en la lista con peor fama de Hacienda en 2015, con una deuda de 1.082.000 euros. Sin embargo, en este tiempo ha conseguido reducirla en más de 300.000 euros. Albert Castillón suma ahora poco más de 700.000 euros, la misma cifra que en 2022.

4. Matthias Kühn (7.127.961,37 euros)

Matthias Kühn junto a Norma Duval, en un evento celebrado en Madrid. Gtres

El novio de Norma Duval (67) es otro de los habituales de este documento y no ha conseguido disminuir la deuda. Al igual que en 2022, bajo la empresa Balearic Management Investments Consultants S.L.U. debe 6.032.411,46 euros. A esta cuantiosa cifra se le debe añadir 1.095.549,91 euros de su otra empresa, sumando en total de 7.127.961,37 euros.

5. Paz Vega (1.770.328,10 euros)

Paz Vega, en el Festival de Cine de Cannes 2023. Gtres

María Paz Campos Trigos, conocida como Paz Vega, lleva años intentando cumplir con sus compromisos con el fisco español. Aunque ha conseguido bajar su deuda, aún sigue apareciendo en la lista de morosos. En 2022 debía saldar 3.029.398,31 euros y este año, 1.770.328,10 euros.

6. Patricia Conde (1.062.341,39 euros)

Patricia Conde, en la presentación de un 'show' en Madrid. Gtres

La presentadora vuelve a aparecer en la lista de morosos de Hacienda, aunque con una deuda menor que la de 2022. El año pasado adeudaba a las arcas públicas 1.111.509,18 euros, y este 2023, 1.062.341,39 euros. La cantidad ha disminuido en casi 50.000 euros.

7. Mónica Gil Manzano (1.576.396,34 euros)

Mónica Gil Manzano, en una imagen de archivo. Gtres

Desde 2021, la conocida como 'estafadora de los famosos', adeuda 1.576.396,34 euros. Su nombre saltó a los medios de comunicación a finales de junio de 2018 por diversas y supuestas estafas a diferentes rostros conocidos. Ingresó en la prisión de Alcalá Meco, donde se encuentra actualmente cumpliendo condena.

8. Mario Conde (6.396.743,95 euros)

Mario Conde, en una imagen de archivo. Gtres

Aunque sigue apareciendo la lista, el exbanquero ha bajado considerablemente su deuda con Hacienda en este último año. En 2022 la cifra ascendía a 8.365.895,99 euros, mientras que este 2023 ha bajado en dos millones. Cabe recordar que es una cantidad mucho más baja a la de 2019, cuando le exigían 12,3 millones de euros.

9. José Luis Moreno (950.186,83 euros)

José Luis Moreno, en una imagen de 2020. Gtres

Este año, el empresario y productor figura sólo por una de sus empresas, Kulteperalia, a diferencia del año pasado cuando aparecía por dos de sus compañías. Así, la cifra se ha reducido considereblemente hasta posicionarse por debajo del millón de euros. El fisco le reclama 950.186,83 euros.

10. Familia Ruiz Mateos (10.211.440 euros)

José María Ruiz-Mateos (en el centro) junto a seis de sus hijos, los herederos del ruinoso imperio Rumasa.

La familia Ruiz Mateos no se desliga de la lista de morosos de Hacienda, y de hecho, les está siendo imposible bajar las cifras que acumulan. Desde 2020 mantienen una deuda de 10.211.440 euros. 8.926.414,32 de euros se desprenden de Nueva Rumasa SA, mientras que Inversiones Ruiz Mateos presenta una deuda de 1.285.025,64 euros.

Sigue los temas que te interesan