El vestido de invitada de Marta Pombo que no debes perder de vista si eres fan del color negro

Aunque algunos ven descabellado acudir a una boda con un look negro, lo cierto es que es un color clásico que nunca defrauda y que sí ha calado en otro tipo de ceremonias o eventos. Marta Pombo (31 años) lo confirma con un espectacular modelo que ha lucido en una velada organizada por una conocida marca de bebidas para dar comienzo al verano.

La influencer ha vuelto a confiar en Inés Martín Alcalde, quien también fue la responsable de su outfit de pedida y una de las diseñadoras favoritas entre las profesionales de las rede sociales. Esta vez ha optado por el vestido 'Camilita gasa negra', disponible desde la talla XS a la XL por 498 euros.

Se trata de un diseño de corte midi con escote en 'V' en la parte delantera, corte en cintura y falda de media capa con costura en el centro delantero y trasero. Es de manga larga con puño y botón forrado del mismo tejido. Además, incluye un fajín para ceñir la cintura con doble vuelta. Destaca, sobre todo, su original estampado que simula un print floral y que ha sido elaborado con una delicada pedrería.

Aunque es de manga larga, el modelo ha sido confeccionado con una tela viscosa y es de corte holgado, lo que lo convierte en una prenda fresca para la temporada estival. Estas características, asimismo, lo posicionan como un must del armario, ya que también puede lucirse en los meses de frío. Para ello, es imprscindible seguir ciertos consejos de la marca que ayudarán que perdure en el tiempo: no lavar, no usar lejía, no secar en secadora, planchar a máximo 110 grados y limpieza en seco con percloroetileno.

Manteniendo una línea clásica, Marta Pombo lo ha combinado con unas sencillas sandalias de tiras finas y tacón grueso, que le han aportado mayor comodidad al look. En las joyas tampoco ha arriesgado y ha elegido sencillos pendientes y algún anillo. Fiel a su estilo, la influencer ha dejado su melena suelta y al natural y se ha decantado por un maquillaje básico. En defitinitiva, un outfit de 10 que enamora a las redes y con el que demuestra que el color negro, independientemente de la temporada y la ocasión, es un infalible.

"Me encanta el vestido", "Precioso" o "Qué vestidazo", son algunos de los comentarios que se leen junto al post de Marta Pombo. Tampoco faltan los mensajes dirigidos directamente a ella y que resaltan su belleza, más allá de su exquisito gusto por el buen vestir.

