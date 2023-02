Norma Duval: "El dolor por la pérdida de un ser querido nunca se suelta, está latente"

Norma Duval (66 años) disfruta con plenitud uno de los mejores momentos de su vida. Recientemente contrajo matrimonio con Matthias Kühn, tiene dos nietos y cuenta con varios proyectos que le apasionan. Es el caso de su colaboración con Mysoft, la firma de calzado que presentó este jueves, 9 de febrero, en el Hotel Only YOU de Madrid. Hasta allí se desplazó EL ESPAÑOL para conocer todos los detalles de la marca y hablar con la vedette.

La firma fue lanzada en 2019 por un equipo que ya era experto en el sector del calzado. Pero no se pudo presentar hasta ahora, debido a las restricciones impuestas por la pandemia.

Finalmente, Mysoft, de la mano de Norma Duval, ha enseñado públicamente la marca, cuyo apuesta se centra en modelos cómodos, como los que ahora lleva la vedette. Sobre sus diseños, sus proyectos y la nueva etapa de su vida, entre España y Suiza. este periódico ha charlado con la presentadora.

Norma Duval en la presentación de la firma Mysoft. Gtres

¿Cómo se ha involucrado en su colaboración con Mysoft?

Hace tres años comenzamos a colaborar. Al comienzo me contrataron como imagen y luego yo me fui involucrando más en la firma, para hacer una colaboración más directa. A mí me encantan los zapatos y quise hacer diseños para la mujer que quiere comodidad.

¿Le da más valor a la comodidad que a lo estético?

Yo me he pasado por lo estético también, llevando los tacones más altos del mundo (ríe).

En un día tan importante como su boda, ¿llevó zapatos cómodos?

Sí. Mira si eran cómodos que llevé unos zapatos hechos a media, de raso.

Su boda con Matthias Kühn fue bastante íntima. ¿Tienen pensado hacer una gran celebración?

Sí, con amigos y familia. Pero tampoco algo muy grande. Una cosa bonita, cuando venga el buen tiempo.

¿En España o en Suiza?

En España. Es más cómodo aquí.

Norma Duval asegura que está muy contenta con sus proyectos actuales. Gtres

¿Contenta con su vida en Suiza?

Muy contenta. Tenemos una casa en Gstaad muy bonita. Nos encanta. Matthias lleva ocho años allí. Yo todavía no me he organizado como toca, porque tengo que estar más tiempo. Pero a partir del día 18 ya voy a empezar un ritmo de ir todas las semanas. Para mí es como ir a Barcelona. Es hora y media y ya luego cojo un tren que me lleva a casa.

Al final hará vida entre Suiza y España. Aquí sigue con sus proyectos laborales.

Sí, sigo con mis cosas.

¿Es de las que piensa que ahora las mujeres facturan?

Yo siempre he facturado. Yo fui empresaria con 22 años.

En sus redes sociales suele mostrar el entorno de su casa en Suiza, sus viajes...

Lo hago con honor y gratuitamente.

Pues por ello, hace unos días se comentó que podría animarse a ser ministra de Turismo. ¿Se atrevería con un cargo político?

Ministra no. Pero a mí me encanta enseñar las cosas bonitas. A mí lo que no me gusta es estar de postureo. Yo comprendo que eso está muy bien para niñas jovencitas y en ese caso me parece estupendo. Pero a mí me gustan más otras cosas. Si voy a un sitio que me gusta lo quiero compartir. Es algo que disfruto. No cobro nada por ello, no es un tema comercial.

¿Diría que ahora mismo está en un momento pletórico de su vida? Casada, siendo abuela...

Estoy más tranquila, más madura. Tengo otra edad. Mis hijos son mayores, las niñas tienen 24 años, tengo dos nietos. Tengo una vida muy hecha. Ya hice mi carrera, del escenario me bajé hace 20 años... Ahora sólo hago cosas que me divierten y con las que me lo paso bien.

Esta tranquilidad llega después de momentos difíciles. ¿El dolor se supera o se sobrelleva?

El dolor se sobrelleva. El dolor de la pérdida de un ser querido nunca lo vas a soltar. Está ahí, latente. Baja, desciende, pero está latente.

¿Cómo están sus sobrinas?

Preciosas, monísimas. Ya son muy mayores.

Recientemente falleció Paco Rabanne, con quien tuvo una estrecha relación. ¿Pudo despedirse?

Oh, por favor. Que pena me ha dado. En los últimos años no hablé con él. Yo tuve una relación muy intensa con Paco durante cuatro años. Él me vistió de arriba abajo, de la mañana a la noche, los cuatro años que viví en París. Pero luego, por circunstancias de la vida, los hijos, el matrimonio, el trabajo, fui perdiendo el contacto. Pero hemos tenido una relación muy bonita y guardo ropa maravillosa de él que terminaré donando a un museo. Son cosas preciosas.

Hace unos días recordó en sus redes sociales un momento al lado de Carmen Sevilla. ¿Ha podido saber algo de ella?

Nada. La quiero mucho. Desde aquí todo mi cariño. Supongo cómo estará porque mi madre tuvo la misma enfermedad.

¿Ha logrado vender su casa en La Moraleja?

No estoy preocupada por eso para nada, porque ni estoy aquí. No tengo ninguna prisa. Como si se vende dentro de dos años.

¿Cuáles son sus próximos proyectos?

Mysoft es mi proyecto actual. Y siempre estoy abierta a cosas que me diviertan, con las que me lo pase bien. Sobre todo, cosas nuevas.

