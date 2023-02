Juan Duyos: "Mi última colección es comercial y accesible porque quiero acercarme a todo el mundo"

Más de veinticinco años avalan la carrera de el diseñador Juan Duyos, una profesión que ama, de la que se siente "orgulloso" y por la que camina "estrujándose la cabeza", porque su idea en este negocio es "sorprender" y bajo esa mirada ha presentado su última colección, en el vestidor de una habitación de hotel.

"La moda está en un proceso de cambio brutal", ha dicho este jueves a EFE este diseñador de moda de autor, quien reconoce que "ahora todo consiste en hacer prueba-error' y aprender de ello.

"Los diseñadores nos estamos estrujando la cabeza para presentar las colecciones", añade Duyos, que está convencido de que el formato desfile no va a desaparecer nunca. "Volveré a desfilar, pero ahora quería sorprender".

[Juan Duyos celebra 25 años de carrera con una colección inspirada en Estonia: "Es personal, única y emocional"]

El diseñador apuesta por una línea más accesible. EFE

En esta ocasión, con la colección Fiesta, Duyos apuesta por una línea "más accesible", ideada para "complacer" a la mujer más que optar por vestir sus creaciones, hoy presentadas con gusto y elegancia en la privacidad que ofrece el vestidor de una habitación de lujo.

En ese vestidor, ordenado con primor, se han podido ver vestidos camiseros con lazada, kimonos, ponchos, pantalones anchos, vestidos fluidos con capas y vestidos con grandes volantes en tejidos como el "chifón", el croché, el "tweed", satén o batista bordada.

"Las prendas están cosidas en tejidos cuidados, pero la verdad es que no son los 'tejidazos' que he utilizado en otras ocasiones sobre pasarela", advierte Duyos, que ha hecho un importante ejercicio de costura para que la mujer siempre esté favorecida. "Todo muy cuidado".

Prendas para eventos, "festivas", bañadas con una paleta cromática atractiva y diferenciadora en la que priman colores como el magenta, lila, pistacho, turquesa, fresa y naranja.

"Es una colección comercial y accesible con la que quiero acercarme a todo el mundo", explica el diseñador consciente de que la moda no solo se debe exhibir sino que se tiene que vender para que la moda de autor pueda vivir con cierta salud.

Uno de los diseños que se han presnetado. Gtres

Las nuevas piezas ofrecen una silueta fluida y elegante para el día a día de una mujer contemporánea. "Todas las mujeres son diferentes y complicadas, y eso me encanta", dice entre risas Duyos, quien siente pasión por su trabajo: "no sabría hacer otra cosa, me encanta vestir a la mujer".

"Unas quieren hacerse un vestido a medida, con una costura lenta y otras prefieren ver una prenda y comprarla en el momento", explica Duyos, quien asegura que esta colección está pensada "para satisfacer ese impulso"

Archivado en Moda, Pasarelas moda

Sigue los temas que te interesan