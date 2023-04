Alerta total en el campo de Castilla-La Mancha y el manchego Pedro Barato con los pelos de punta

La pertinaz sequía de los últimos meses se ha convertido ya en un grave problema en España y particularmente en Castilla-La Mancha. Lo venimos diciendo: el campo agoniza y pide socorro. Si no llueve, muchos agricultores y ganaderos de la región lo van a pasar muy mal y las previsiones a día de hoy no son favorables. Un informe de Natraliza pone de relieve que la sequía se sitúa en estos momentos como la principal inquietud ambiental de los castellano-manchegos, con un 65,1 por ciento que lo consideran el problema más grave en estos momentos.

El agua embalsada en Castilla-La Mancha está actualmente por debajo del 40 por ciento y la preocupación empieza a ser máxima en muchos sectores del campo. Este mismo jueves las Cooperativas Agroalimentarias de la región lanzaron un comunicado alertando de la grave situación del campo en la región y la situación de alerta en la que ya están viviendo las entidades vitivinícolas de la comunidad castellano-manchega. Se teme que la sequía no sólo marcará el final de la campaña 22/23 sino también el comienzo de la siguiente temporada.

Castilla-La Mancha se caracteriza por ser la región vitivinícola con mayor superficie de viñedo del mundo y con una producción que supera los 20 millones de hectólitros de vino y mosto, unos datos muy significativos de la importancia del agua y del problema que puede generar la sequía actual. Este invierno apenas ha llovido y el mes de abril está siendo en más seco en los últimos 50 o 60 años, según indican distintos expertos. Aparte del problema que se genera en el campo, cabe preguntarse si la situación afectará también al abastecimiento humano, y muchos recuerdan en Castilla-La Mancha los camiones cisterna en algunos pueblos.

"Los pelos de punta"

La situación ha sido analizada este jueves por el manchego Pedro Barato, presidente nacional de Asaja, en el programa Herrera en Cope, muy preocupado tras la reunión del pasado miércoles de la Mesa Nacional de la Sequía. El problema, según Barato, es "muy serio" y, tal como explica, "se está matando a muchos animales y se están abandonando muchas explotaciones" en el conjunto de España. Aunque el representante castellano-manchego recuerda sequías muy malas como la de los años 1993 a 1995, afirma que aquella no fue tan generalizada como la actual.

Pedro Barato pinta un panorama muy negro y asegura que el informe de la Agencia Estatal de Meteorología presentado en el Mesa Nacional "pone los pelos de punta" porque pronostica que hasta septiembre no va a llover. El 60 % del cereal de secano ya está dañado y no se va a poder cosechar, lo que significa que habrá una reducción de 8 millones de toneladas para el año que viene y daños para los árboles como el olivar, el pistacho, el almendro y otros. "Ya no es el fruto, es el árbol el que corre peligro", afirma el manchego. Hay problemas para llevar el pienso a muchas explotaciones e importantes daños en la cebada, el trigo y la avena.

"Y si no llueve hasta septiembre, vamos a pasar un verano complicado, pero se pueden poner medidas de ayudar a un sector que lo ha dado todo como dar medidas económicas, ayudas que no cuestan dinero como flexibilizar la política común, medidas fiscales y no buscar confrontaciones, el campo está harto de confrontaciones", afirma Barato, quien advierte de que "España necesita un vertebración hidrológica, hídrica que aproveche de una forma racional el tema del agua y no una política de confrontación". Así están las cosas.

Sigue los temas que te interesan