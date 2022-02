Pedro Barato.

El presidente nacional de Asaja y presidente de la Interprofesional del Aceite de Oliva, el ciudadrealeño Pedro Barato, está de enhorabuena. El sector de producción que lidera ha entrado en una nueva fase tras la eliminación de aranceles por parte de los Estados.

El mercado de los aceites de oliva de país americano empieza a volver a la normalidad tras la anomalía que supuso la imposición de aranceles punitivos del 25% a las importaciones de Aceites de Oliva de España envasados en origen en octubre de 2019. Hasta ese momento, España lideraba las ventas en ese mercado, tras superar a Italia en el ejercicio 2016. A partir de ahí, la brecha entre ambos países se agrandó hasta que en 2019 España logró unas ventas récord de 146.289 toneladas, frente a las 102.006 de Italia. Una tendencia que se invirtió en 2020, momento en el que los efectos de ese arancel se dejaron notar con toda su crudeza. Las ventas de España se recortaron drásticamente hasta las 84.830 toneladas, siendo superados por Italia y Túnez, con 127.955 y 100.254 toneladas respectivamente.

No obstante, 2020 va camino de ser recordado como un paréntesis de una estrategia exitosa para abordar el mercado de aceites de oliva más importante fuera de Europa y que tiene en Castilla-La Mancha una de las regiones con mayor y mejor produccion. Así lo ha confirmado la Oficina del Censo del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, que ha hecho públicos los datos de importaciones correspondientes al ejercicio 2021. Aunque España no ha logrado arrebatar el liderazgo en ese mercado por escasas 4.000 toneladas, la evolución de las ventas ha sido espectacular. En total, vendimos en ese mercado 108.650 toneladas, un 28,08% más que en 2020. Y no menos importante, logramos ese incremento en un mercado que ha sufrido una severa contracción.

El presidente de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, Pedro Barato, ha mostrado su satisfacción por unos datos que demuestran la pujanza de nuestros aceites de oliva en el mayor mercado fuera de Europa: “Cuando al sector de aceite de oliva español se le deja hacer las cosas con normalidad y no se le ponen trabas políticas, somos imbatibles. Y lo hemos demostrado una vez que los aranceles se han quitado. Hemos crecido en un 140% las ventas de aceites de oliva envasados en ese mercado. Este es el camino, con nuestras campañas de promoción y haciendo las cosas bien, porque, no olvidemos que Estados Unidos es nuestro segundo cliente en el mundo. Es muy importante seguir en esta línea y hacer las cosas bien”.

Estados Unidos es uno de los principales objetivos de las campañas de promoción de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español. La última fue la realizada en colaboración con la Unión Europea a partir de febrero de 2018 y que estuvo activa hasta febrero de 2021. Durante tres años, el Olive Oil World Tour realizó múltiples acciones en los principales aeropuertos del país (Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Atlanta, San Francisco o Miami), estaciones de trenes, puertos e intercambiadores de transporte como el Oculus de Nueva York. Asimismo, se realizó una potente campaña online y de relaciones públicas.

Esta no es la única buena noticia que nos llega desde América del Norte, ya que el aceite de oliva español también ha estrenado liderazgo en el mercado de Canadá en 2021. Según los datos publicado por Statistics Canada, España exportó 17.937 toneladas de aceites de oliva a ese país. Con esa cifra España lidera por primera vez ese mercado con una cuota sobre el total de las importaciones del 35,02%. De hecho, con más de 51.000 toneladas importadas en 2021, Canadá se sitúa como el cuarto mayor importador de aceites de oliva del mundo fuera de Europa, tan sólo superado por Estados Unidos, Brasil y Japón. En dos décadas, las importaciones han crecido un 112%, al pasar de 24.135 toneladas del año 2002 a las 51.222 de 2021. En esos 20 años, las ventas de Aceites de Oliva de España han crecido un 613%. Han pasado de 2.517 toneladas a 17.937.

Y, por supuesto, hay que tener en cuenta el sólido liderazgo de nuestros aceites en México. Según datos publicados por la Secretaría de Economía correspondientes al periodo comprendido entre enero y septiembre de 2021, las importaciones de España superaron el 88% de total de aceites de oliva adquiridos por ese mercado. En esos nueve meses se vendieron 14.335 toneladas de nuestros aceites, un 13,66% más que en igual periodo de 2020. Las importaciones totales alcanzaron las 16.125 toneladas

