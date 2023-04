La sequía se convierte en la principal inquietud ambiental de los castellano-manchegos

Lluvia. La esperada imagen que de momento no llega

La acumulación de precipitaciones registradas en toda España en los seis últimos meses alcanza tan sólo los 334 litros por metro cuadrado, un 19 % menos que el valor normal en esta época del año. No se prevén lluvias para los próximos días y la sequía se agudiza en casi todo el país, especialmente en regiones como Castilla-La Mancha, que registra menos del 40% de agua embalsada, según el estudio sobre “Problemáticas Medioambientales”, realizado por More Than Research para Naturaliza.

Este hecho se ha convertido en una de las grandes preocupaciones entre los castellanomanchegos. De hecho, el 65,1% de ellos considera la sequía como el principal problema ambiental que afecta a España, según el citado estudio.

Ante esta situación, con una reducción de precipitaciones en los últimos años, hay una serie de acciones que ayudan a revertir esta situación. Así lo declaran los encuestados quienes, entre los principales hábitos para ahorrar agua que ponen en marcha, el 88,7% asegura controlar el consumo de agua en las tareas domésticas y, el 85,4%, realizar duchas con una duración inferior a los 10 minutos.

Estas acciones ponen de relieve que cada vez es mayor la concienciación con respecto a ciertas problemáticas ambientales, pero aún se puede hacer más. Así, desde Naturaliza, el proyecto de educación ambiental de Ecoembes, se anima y acompaña a los docentes para que lleven a sus aulas la educación en valores ambientales de forma transversal, aprendiendo conceptos como la huella hídrica, el consumo consciente y las consecuencias que problemas como la sequía tienen la vida en la Tierra.

“Es evidente que tenemos un problema, a nivel mundial, de escasez de recursos naturales. Por eso es tan importante poner en el día a día prácticas de consumo responsable que, por pequeñas que nos parezcan, son una suma de gestos más que necesarios. Para ello es primordial la educación ambiental, que reflexionemos sobre la repercusión de nuestros hábitos en el medioambiente. Debemos comprometernos y, sobre todo, pasar a la acción”, asegura Nieves Rey, directora de Comunicación y Marketing de Ecoembes.

Sobre Naturaliza

Naturaliza -aprendizaje ambiental activo- es el proyecto de Ecoembes que nace con el objetivo de impulsar la educación ambiental en el sistema educativo. Ofrece formación y recursos a los docentes de Educación Primaria para que introduzcan el medioambiente en las aulas de forma transversal en las asignaturas de Matemáticas, Lengua Castellana y Literatura, Ciencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza.

Además, fomenta el aprendizaje al aire libre a través de propuestas para impartir clase en el entorno. Ya son cerca de 2.200 los profesores que proceden de más de 1.200 colegios de España los que forman parte de la red Naturaliza.

Sigue los temas que te interesan