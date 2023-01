Se monta el lío por la “no” candidatura de García-Page y la portavoz le manda un zasca al PP

Se ha montado un revuelo llamativo en la política de Castilla-La Mancha después de que este lunes el presidente regional del PP, Paco Núñez, dejara caer en un encuentro con periodistas en Ciudad Real que el PSOE está "moviendo la silla" al presidente de la Junta, Emiliano García-Page, y que le buscan relevo como candidato a la reelección en las elecciones autonómicas de mayo. Núñez no dio nombres pero sugirió abiertamente y sin lugar a dudas que en el "juego" de mover la silla a Page están al menos la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y la consejera de Igualdad y portavoz de la Junta, Blanca Fernández, nombres que después sí citó en un tuit la número dos de Núñez y secretaria general de los populares castellano-manchegos, Carolina Agudo.

El episodio no pasa, en principio, de ser una escaramuza preelectoral en estos tiempos previos a mayo y donde todos los políticos de la región están enfrascados en sus estrategias. El PP está aprovechandi el hecho de que Page todavía no ha confirmado oficialmente su candidatura a la Junta para meter cizaña interna y enredar dentro del PSOE, un "jueguecito" al que también suelen sumarse los socialistas cuando ven carnaza alrededor y encuentran opciones de atizar a Núñez. Todo dentro de la extraña "normalidad" de los tiempos que corren, aunque es significativo que el PP insista en el "lío" que hay montado en el PSOE de Castilla-La Mancha a cuenta de la "no" candidatura del actual presidente socialista de la Junta.

Obviamente, esta batallita pasará a la historia como la nada una vez que Page anuncie formalmente su candidatura y todo quede claro, pero el enredo de momento está sirviendo para un tira y afloja entre socialistas y populares. Juega a favor de la duda la circunstancia de que García-Page es el barón más crítico con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y podría llegar a tener sentido que alguien de Ferraz o la Moncloa quisiera "levantarle" el sillón al presidente castellano-manchego, si bien por ahora no hay ningún movimiento conocido que haga pensar en esa posibilidad.

Lío el que tenéis en el @PopularesCLM @carolagudo, si esta es vuestra estrategia no vais bien porque con esto estáis demostrando #miedocerval a @garciapage, mucho miedo. https://t.co/Z5NjvnUR6D — Blanca Fernandez (@Blanca_CLM) January 17, 2023

En todo caso, el tuit de Carolina Agudo hablando de estos movimientos internos contra Page ha tenido una rápida respuesta en una de las dos portavoces aludidas, la consejera Blanca Fernández, que le ha enviado un zasca al PP: "Estáis demostrando mucho miedo". Según la consejera portavoz de la Junta, el "lío" de verdad es el que tiene montado el PP en Castilla-La Mancha y más aún con una estrategia como esta que, a juicio de Blanca Fernández, sólo trasluce miedo y error de planteamiento. Agudo, por su parte, respondió a la consejera afirmando que "no pasa nada, Blanca, es legítimo que, ante un Page débil y al que veis de salida, todas queráis sucederle". "Serás una gran líder de la oposición", termina la número dos de Paco Núñez su particular recado a Blanca Fernández, dando por hecha la victoria del PP en Castilla-La Mancha.

Juego de tronos. O "jueguecito". Una por otra.

