El barco de Toledo que hace el ridículo en Galicia y al que un diputado quiere traer al Tajo

El puerto gallego de Ribadeo es el testigo mudo de los siete años que lleva encallado el barco de Ciudad de Vascos sin que se vislumbre una solución. Fue construido en 2015 por la Diputación de Toledo, presidida entonces por el popular Arturo García-Tizón, con el objetivo de recorrer el Tajo en el entorno de Ciudad de Vascos y convertirse en un importante atractivo turístico, pero la llegada a la institución provincial del equipo del socialista Álvaro Gutiérrez paralizó el proyecto por considerarlo inviable y grandilocuente, y a partir de ahí se inició una deriva que lleva siete años sin resolverse.

La construcción del barco costó a las arcas públicas un dineral, en concreto 344.850 euros, pero la decisión de la Diputación de Álvaro Gutiérrez fue firme y se prommovió su venta mediante subasta pública, sin que hasta el momento haya habido ningún interés por comprar un navío que lleva siete años encallado en Galicia y para muchos está haciendo un ridículo que nadie parece capaz de frenar. La embarcación ha sido sometida ya a seis subastas pero nadie lo ha querido hasta ahora, lo que está suponiendo para la Diputación de Toledo el pago de cinco mil euros anuales por el uso del puerto.

La situación del barco es tan llamativa que, ante la "no venta" y la falta de soluciones, el diputado provincial de Ciudadanos y concejal de Toledo Julio Comendador anda empeñado en buscar soluciones y que la Diputación de Toledo deje de ser el "hazmerreír" en Galicia por este asunto. Comendador cree que sería viable traer el barco a Toledo, usarlo para navegar por el Tajo en la capital regional y diseñar una ruta navegable para que el proyecto pueda salir adelante.

Barco de la Diputación de Toledo

Este mismo lunes Comendador se ha ofrecido a mediar para que la Diputación ceda el barco de Ciudad de Vascos al Ayuntamiento de Toledo, "antes de que se cumpla el plazo de la sexta subasta a la que se ha visto sometido el catamarán, que podría ser usado para navegar por el río Tajo".

Con buenos ojos

La iniciativa de Comendador "fue mirada con buenos ojos" por el equipo de Gobierno de la ciudad de Toledo, así como por el propio portavoz socialista de la Diputación, por lo cual, ante el inminente cumplimiento de los plazos de la sexta subasta del barco, el portavoz de Cs se ha ofrecido a mediar para agilizar las conversaciones entre ambas instituciones y que el catamarán "sea utilizado, porque el abandono no incide más que en su deterioro, mientras supone un derroche de dinero público inadmisible".

Para Comendador, "no podemos dejar que un barco, por el que la Diputación presidida por García Tizón, pagó 344.850 euros, se convierta en un lastre porque el equipo de Álvaro Gutiérrez no considerara viable el proyecto para el que fue concebido y no haya sabido dar utilidad, bien en Toledo o en otras zonas navegables de la provincia, a este catamarán".

"Dejemos de ser el hazmerreír en Galicia, con un barco fluvial varado en un puerto del Cantábrico desde hace siete años con el escudo de la Diputación bien visible, y, ya que lo tenemos, traigámoslo a Toledo y démosle uso, que no se puede estar jugando alegremente con el dinero de los toledanos, mientras no se toman decisiones y dejamos que muera nuestro río Tajo", ha concluido el diputado provincial de Ciudadanos.

Sigue los temas que te interesan