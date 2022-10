Bono se despacha en la prensa marroquí a favor del giro radical de Sánchez en contra del Sáhara

Lo ha contado El Independiente en una interesante información firmada por Francisco Carrión. El expresidente de Castilla-La Mancha y exministro José Bono ha sido el último representante del PSOE en sumarse a las tesis de Marruecos sobre el Sáhara, apoyando así el giro histórico radical del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según el citado periódico, Bono se ha despachado a favor de la monarquía marroquí en una entrevista con un medio de comunicación oficialista de aquel país. “Nunca he negado mi simpatía por los saharauis. Como buena parte de la izquierda española compartí su causa y como abogado me puse la toga para defender a líderes Polisarios acusados por Franco de asociación ilícita. Hoy las cosas han cambiado mucho”, desliza Bono, que en el pasado llegó a criticar en términos muy duros a la que entonces consideraba la dictadura marroquí.

Según Bono, "ni Marruecos es el de los años de plomo ni Argelia es el paladín de los pueblos oprimidos. Todos hemos cambiado mucho y si algunos no cambian quizá sea porque no pueden cambiar: su financiación, su pasaporte, su dependencia… les resta autonomía”, agrega el ex ministro, quien tacha de "caduco" el derecho a la autodeterminación de los saharauis amparado por la ONU, siempre según el relato del citado digital.

“Cada vez son más los que aseguran que la más viable, seria y creíble de las soluciones es llegar a un acuerdo para la autonomía del Sahara sobre el ofrecimiento hecho por Marruecos. Que el Sahara no sea ni una región más de Marruecos, ni un estado independiente”, arguye. “Mi experiencia política me permite extraer una conclusión: casi nunca se puede obtener todo lo que uno propone o plantea, y casi siempre gana quien tiene más capacidad de dialogar para obtener compromisos que suelen ser fruto de cesiones mutuas”, insiste Bono en términos idénticos a los que suele usar José Luis Rodríguez Zapatero.

A juicio de Bono, “Marruecos es un país estable, alejado de radicalismos yihadistas, con gobiernos comprometidos en la profundización democrática y en pleno camino al desarrollo”. El castellano-manchego aplaude, en este sentido, el histórico cambio de posición de Sánchez, filtrado por la Casa Real marroquí y afeado por todo el arco parlamentario español salvo el PSOE. Según Bono, se trata de “la más lógica y sensata decisión que se ha tomado desde que España firmó en 1975 el tratado de Madrid y devolvió el Sahara a quien le perteneció históricamente”.

Sigue los temas que te interesan