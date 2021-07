El fondo de infraestructuras holandés DIF Capital Partners ultima la adquisición de Itevelesa, la mayor empresa en el negocio de las inspecciones técnicas de vehículos, por unos 400 millones de euros, según avanza El Economista.

Fundada hace casi cuatro décadas y con domicilio social en Valladolid, Itevelesa es la compañía líder en España en este tipo de revisiones, donde cuenta con más de 70 centros repartidos entre 10 comunidades autónomas. En Castilla-La Mancha tiene tres talleres en la provincia de Guadalajara situados Azuqueca de Henares, Marchamalo y en la propia capital alcarreña.

Itevelesa está en manos del fondo británico Hayfin desde el año 2015, cuando este ejecutó la deuda que tenía la compañía por acciones y se hizo con el 100% de la española. Sus ventas, según cuentas depositadas en el Registro Mercantil, fueron de 67,8 millones de euros en 2020, con un resultado negativo de 13 millones de euros, así como una plantilla con más de 800 trabajadores. Con esta transacción, el fondo holandés se refuerza en el país, mercado del que es un gran conocedor tras realizar numerosas transacciones en los últimos años. La más reciente fue la adquisición del 33,34% del capital social que ostentaba OHL en el Nuevo Hospital de Toledo y el 100% del capital social de Mantohledo, que participa con un 33,33% en la UTE operadora de dicha concesión. DIF también es propietario del Hospital Universitario Infanta Leonor, uno de los principales centros de Madrid.

Acciona, ACS y OHL se adjudicaron en consorcio en 2015 el contrato de obras de construcción y futura gestión en concesión de los servicios no sanitarios del futuro Hospital de Toledo por un importe de 1.855 millones de euros. El contrato de adjudicación, por 30 años y que vence en 2045, contemplaba terminar el edificio del hospital y dotarlo del mobiliario clínico y no clínico, la construcción de una subestación eléctrica, el cableado informático y electrónico de red, los sistemas de información y el traslado y control de la obra, entre otros servicios. Asimismo, recoge el mantenimiento, reparación y renovación de las instalaciones durante la vigencia del contrato y la prestación de los servicios no asistenciales, como la limpieza, vigilancia, centralita telefónica o retirada de residuos.

