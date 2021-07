La exalcaldesa d Puertollano Isabel Rodríguez ha acudido de nuevo este fin de semana a La Sexta Noche, espacio al que iba ocasionalmente hace unos años, cuando todavía no podía ni imaginar que sería ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno.

Rodríguez había colaborado puntualmente en el programa a lo largo de los nueve años que lleva en antena. En una de las ocasiones, el 28 de noviembre de 2015, Irene Montero y ella mantuvieron una intensa discusión en relación con los desahucios y las alternativas habitacionales.

Seis años después y siendo las dos miembros del Gobierno nacional, le han puesto a Isabel Rodríguez el vídeo de aquel duro enfrentamiento con su ahora compañera en el Gobierno de Pedro Sánchez. Y recuerda aquel desencuentro con la ministra de Igualdad con una amplia sonrisa.

"Me río porque le ponemos mucha pasión. El debate ha sido muy positivo, me lo pasaba bien y me divertía en estas noches. En política, como en la vida, nunca hay que perder la pasión. Ese es el empeño con el que llego aquí, hablando de cosas importantes", confesó.

Seguramente no tendrán necesidad de poner esa misma pasión en los debates semanales del Consejo de Ministros.

