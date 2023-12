Estas son las empresas con mayor facturación de las cinco provincias de Castilla-La Mancha

El tejido empresarial de Castilla-La Mancha comprende a más de 129.000 empresas y 150.000 autónomos, según los datos puestos de manifiesto por la consejera autonómica de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante el acto de entrega de distinciones al Mérito Empresarial de Castilla-La Mancha celebrado la pasada semana en Tarancón.

Un censo que no para de crecer si tenemos en cuenta los últimos datos del INE que reflejan que la creación de nuevas empresas en la región aumentó un 32,42% en octubre en tasa interanual, el tercer mejor dato de constitución de empresas en este mes de la serie histórica.

En términos de especialización productiva, sobresale la agricultura, con el 9,4% del PIB castellanomanchego, el porcentaje más alto de todas las regiones. También tienen un mayor peso la industria manufacturera (15,1% vs. 12,8% en España) y los servicios públicos (22,1% vs. 19,2%). Por el contrario, comercio, transporte, hostelería y ocio aportan el 22,3% del PIB (vs. 26,2%).

Aunque más del 50% de empresas en la región apenas cuentan con uno o dos asalariados y otro 22% entre tres y cinco, un reducido número de empresas de Castilla-La Mancha se integran entre las mayores del país por facturación y número de trabajadores, según Informa.es.

En la provincia de Albacete se encuentran: Eiffage Energía (768,3 millones de ingresos y 3.518 empleados); Airbus Helicopters España (439,2/592); Lactalis Forlasa (349,1/84); Inforport (216,5/63); y Crisnova Vidrio (130,4/397). Provincia de Ciudad Real: Lácteas García Baquero (434,5/84 empleados); Félix Solís Avantis (299,1/126); Félix Solís (197/263); Aluminios Cortizo Manzanares (155,9/362); y Campo de San Juan (129,6/96).

Provincia de Cuenca: Industrias Cárnicas Loriente Piqueras (gr), INCARLOPSA, (1.037,1/2.259 trabajadores); Industrias Cárnicas Loriente Piqueras (1.036,3); Cárnicas Frivall (279,9/55); y Mahle Electronics (235,6/1.403).

Provincia de Guadalajara: Conway The Convenience (677,5/615 trabajadores); Exide Thechnologies (gr) (647,2); Exide Thechnologies (500,2/1.314); Mercedes Benz (414,2/278); Logista Libros (191,3/325); y I.N.P.L.R (169,1/515).

Y provincia de Toledo: Schreiber Foods España (347,4/756 trabajadores); Iberdrola Castilla-La Mancha (303,4); GE Wind Energy (295,4/517); Eco Mora (255,3/672); e Industrias Cárnicas Tello (192,8/777). Un total de 24 empresas de la región con una facturación anual de 9.425,4 millones de euros y una plantilla de 15.071 trabajadores.

El grupo Loriente Piqueras (INCARLOPSA) es la empresa de Castilla-La Mancha con mayor facturación, 2.073 millones de euros, situándose como la 75 compañía española por volumen de ventas. El proveedor cárnico de Mercadona cuenta con mataderos, fábricas y secaderos en Tarancón, Olías del Rey y Corral de Almaguer, en la provincia de Toledo, Guijuelo (Salamanca) y El Repilado y Jabugo, en Huelva.

Una empresa de Castilla-La Mancha que se integra dentro del selecto grupo de sociedades en este país por volumen de ventas. Un agrupación que encabezan Repsol (75.153 millones/23.770 empleados); Iberdrola (53.949/40.090); Telefónica (39.993/102.563); Naturgy Energy (33.965/7.210) y ACS (33.615,2/126.786).

