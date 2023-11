He vuelto estos días de atrás a recrearme una vez más en el estupendo catálogo, realizado en su aspecto material por José Luis Espinosa, con motivo de la exposición celebrada en septiembre del año pasado en el Museo de Cerámica Ruiz de Luna de Talavera de la Reina titulada 'Fábricas de cerámica en Talavera y Puente del siglo XIX al XX', en la que contemplamos por primera vez en casi su totalidad la colección de Arsenio Martín del Pino.

En el catálogo se recogen foto a foto las piezas de cerámica de esta magnífica colección, además de una serie de artículos sobre el tema de la exposición firmados por un puñado de especialistas en cerámica e Historia del Arte, algo que siempre agradecemos las personas que nos acercamos a una de estas celebraciones. Luego, como epílogo a todos estos trabajos académicos, Caridad Pleguezuelo firmaba un artículo cuyo título no dudo en robar porque sería imposible resumir mejor la personalidad de Arsenio: “Arsenio, artista, coleccionista… y mucho más”; al fin y al cabo, Caridad fue una de sus maestras, cuando formando parte de la primera promoción de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Talavera, que todos resumimos en “la Escuela de Cerámica”, Arsenio, pasó por allí, ya trabajando él en la enseñanza, cosa que no ha dejado de hacer en toda su vida.

Pues bien, de aquella recordada exposición en la que Arsenio mostraba la importancia de su faceta de coleccionista de cerámica, ha surgido su vuelta como ceramista, un arte que nunca ha abandonado, pero que uno desearía contemplar más a menudo.

En los meses de mayo y junio, Arsenio volvió a la cerámica gracias aquella exposición y a la generosidad de la Escuela de Cerámica que le vio nacer como ceramista que puso a su disposición sus hornos y sus instalaciones.

El resultado son doce platos cerámicos en los que recrea las mejores decoraciones de la fábrica del mítico don Juan Ruiz de Luna con el retrato central de los que en aquella ocasión de la mencionada exposición colaboramos, de alguna manera más o menos científica, o simplemente diletante y amistosa, como es el caso en el catálogo.

La inauguración de la exposición será el día seis del presente mes de noviembre, lunes, a las 19 horas en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Talavera que le viera dar sus primeros pasos como ceramista y a la que volvería tanto como profesor, como protagonista expositor a lo largo de su vida.

El otro día, cuando me llamó Arsenio para decirme lo que yo cuento aquí, y me preguntó que ponía en la cartela de mi retrato, le dije que pusiera “profesor”, no tuve los reflejos que ahora me han venido mientras escribo este artículo para decirle lo más lógico y simple: “amigo y paisano de toda la vida”. Nos vemos el lunes.