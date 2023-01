La increíble vida de Perico Vidal

Cualquiera que se encuentre con un libro sobre alguien que no conoce que empiece así será difícil que deje de leer. A mí al menos me ha pasado y ni mucho menos me arrepiento de ello porque no he podido resistirme a una lectura que me ha absorbido durante horas:

“Tengo casi ochenta años y he trabajado en muchísimas películas, con Wells, con Mankiewicz, con Carol Reed, con Terence Young y, sobre todo con el inmenso David Lean. También he participado en muchas porquerías, como casi todos en esta profesión, y he pasado muchas temporadas en el dique seco. He sido asistente, ayudante de dirección, encargado de casting y ghost writer. Lo curioso es que nunca pensé en dedicarme a esto.”

A uno no le extraña que Marcos Ordóñez (Barcelona 1957) quedara conquistado por un personaje que más que una novela o una película llevaba encima una serie interminable de televisión o una colección de aquellas del siglo XIX a la manera de Balzac con toda una comedia humana completa.

Marcos Ordóñez nos cuenta que le conoció cuando preparaba su libro Beberse la vida. Ava Gardner España y todo el mundo le hablaba de él:

“Deberías hablar con Perico Vidal… el que realmente sabe de todo esto es Perico Vidal… ¿Has hablado ya con Perico Vidal?... Me lo dijo Rafael Azcona. Me lo dijo María Asquerino. Me lo dijeron Enrique Herreros, y Tedy Villalba y su mujer, Sol Carnicero… …Perico Vidal parecía ser el hombre clave, el que había conocido a todo el mundo, el que estaba en todas las fiestas pero nunca quería aparecer en la foto… ¿Quién era, qué había hecho Perico Vidal” Apunta, me dijo Enrique Herreros. Es el ayudante de dirección más importante que ha habido en España. Debutó con Welles en Mr. Arkadin y trabajó con Mankiewicz en De repente el último verano, y con David Lean en Lawrence de Arabia, Doctor Zhivago y La hija de Ryan por citarte solo algunas. Yo te cuento lo básico y el resto lo averiguas tu…”

Y eso es lo que hizo Marcos Ordóñez. Charlar interminablemente con él y que su increíble vida al lado de tanta gente del cine fluyera como un torrente aunque al final a uno le sepa a poco y quisiera seguir leyendo y conociéndolo un poco si es que se puede conocer el misterio de cada vida.

Y como contrapunto al relato del mismo Perico Vidal, la última parte de este libro, que alguien ha definido como novela biográfica está el testimonio de su hija Alana, una hija recuperada después de muchos años y que nos ayuda a comprender mejor la figura de su padre.

Pero además de la vida de este increíble personaje que como Ava Gardner vivió y se bebió la vida, el libro es también un retrato de lo que fue aquella España en un tiempo en el que una parte de ella se convirtió en una extensión, un plató más del Hollywood de la época. Un libro redondo y un personaje increíble.

Marcos Ordóñez. Big Time: la gran vida de Perico Vidal. Editorial Libros del Asteroide. 2014. 288 páginas. 18€. eBook, 9€.

