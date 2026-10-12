Seguridad y cercanía: Pilar de la Guardia Civil

El 12 de octubre es algo más que el Día de la Fiesta Nacional, cuando celebramos la jornada de todos los españoles y mostramos nuestro orgullo de serlo. Este día es también un momento de reconocimiento a la Guardia Civil, que, de forma incansable, vela por la seguridad de nuestras zonas rurales, siendo el principal escudo ante los delitos en estos espacios.

A todos ellos, hombres y mujeres de la Guardia Civil, hijos del cuerpo en su mayoría, quiero mostrarles mi felicitación en este día y mi agradecimiento por la labor que realizan. Y a la institución en sí, que desde su fundación en 1844 vela por la seguridad nacional.

"El guardia civil no debe ser temido, sino de los malhechores, ni temible sino de los enemigos del orden, y procurará ser siempre un pronóstico feliz para el afligido", reza vuestra cartilla, y no podría estar más de acuerdo. En este momento también rescato las palabras del Capellán D. Miguel Moreno, que ya en el siglo XIX decía "columna firme de la patria, pilar básico de la ley, y guarda de las vidas y propiedades de las personas". Esa es la Guardia Civil.

Y entre todos los miembros del cuerpo guardo un recuerdo especial para quienes están dando lo mejor de sí en Ceuta. No es el momento de hacer un alegato sobre la situación de la ciudad autónoma y la dignidad de las personas, pero sí que considero importante destacar la españolidad incontestable de Ceuta, mi empatía con el pueblo ceutí y mi agradecimiento a los hombres y mujeres de la Guardia Civil que trabajan incansablemente para devolver la normalidad a la ciudad, recibiendo el apoyo de otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como la Policía Nacional, y las Fuerzas Armadas.

En la festividad de la Virgen del Pilar, además, celebramos una forma de vida, vuestra forma de vida, la que habéis elegido como servidores públicos con el mayor de los convencimientos de que se trata de la mejor vida posible, y siempre apoyados por vuestras familias, que comparten las exigencias de una profesión marcada por la disponibilidad y el riesgo.

Estos nueve meses como delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha me han permitido comprobar que la confianza que tiene la ciudadanía en vosotros y el respeto hacia la institución es totalmente merecido. Me habéis mostrado vuestras unidades, vuestra forma de trabajar y vuestros objetivos, y de forma efectiva habéis sabido focalizar los problemas del futuro.

Os enfrentáis ahora a nuevas formas delictivas, principalmente con los delitos de odio, la violencia de género, la ciberdelincuencia o trata de personas, y también puedo afirmar que estáis preparados para afrontar todos estos nuevos retos con la absoluta garantía de seguridad.

Puedo garantizar que el Gobierno de España seguirá trabajando para que la Guardia Civil cuente con las mejores condiciones posibles y con más efectivos, como los 350 miembros del cuerpo que en este 2026 ya formáis parte de esta familia en Castilla-La Mancha o los 250 guardias civiles que han iniciado prácticas en nuestra región este año también

Y ni puedo ni quiero olvidarme de aquellos que perdieron la vida en acto de servicio o de las víctimas del terrorismo, así como de quienes sufrieron las consecuencias de cumplir su deber, y os emplazo a seguir cumpliendo con orgullo y deber el artículo 104 de la Constitución.

Feliz día de la Virgen del Pilar, feliz día de la Guardia Civil.