12 de octubre: el orgullo de ser español

Hoy celebramos el 12 de octubre, una fecha para mirar a España con orgullo, para reconocer todo aquello que nos une y para reflexionar sobre los valores que compartimos como sociedad. Celebramos una jornada que nos recuerda que, por encima de nuestras diferencias, los españoles formamos parte de un proyecto común sustentado en nuestra rica historia, nuestra convivencia y nuestra voluntad de construir juntos el futuro.

Ser españoles significa compartir mucho más que una historia o unos símbolos comunes. Significa respetar nuestras distintas sensibilidades y comprender que la diversidad de opiniones, territorios y tradiciones no debe ser motivo de enfrentamiento, sino una expresión de la riqueza de nuestro país.

La unidad de España no exige que todos pensemos igual, sino que sepamos convivir desde el respeto, la responsabilidad y el compromiso con aquello que nos une. Supone ser iguales en derechos y obligaciones vivamos donde vivamos. Son principios que debemos recuperar como sociedad tras unos años convulsos en los que se ha vilipendiado al que no piensa igual, al que muestra sus discrepancias, persiguiendo incluso a aquellos que defienden nuestras instituciones o nuestros símbolos nacionales.

Es un día para defender el orgullo de ser español, hacerlo con la cabeza bien alta en el convencimiento de que tenemos una gran nación que aspira a tener un futuro prometedor que debemos construir entre todos. Un día para poner en valor señas de identidad de nuestro país como la separación de poderes o nuestras instituciones como la Justicia, nuestras fuerzas armadas o nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

En este sentido, la Constitución Española representa uno de los pilares fundamentales de nuestra convivencia democrática. Es el marco que garantiza nuestros derechos y libertades, establece nuestras obligaciones y hace posible que las diferencias se resuelvan mediante el diálogo, las instituciones y el respeto a la ley. Defender el orden constitucional es defender la igualdad de todos los españoles ante la ley, la libertad, la solidaridad y la convivencia pacífica.

Como alcalde de Albacete, considero que estos principios deben hacerse realidad cada día también en el ámbito municipal, en nuestras ciudades y en nuestros pueblos. Es en ellos donde aprendemos que la convivencia se construye con pequeños gestos, con respeto al vecino, con responsabilidad en el ejercicio de nuestros derechos y con la voluntad de resolver juntos los problemas comunes. Desde el ámbito local tenemos la obligación de contribuir a una sociedad cohesionada, en la que prevalezcan el entendimiento, la concordia y el interés general.

La Guardia Civil, garante de nuestra seguridad y nuestra libertad

El 12 de octubre coincide, además, con la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, una institución con casi dos siglos de vida y profundamente arraigada en la historia de España y que constituye un referente de servicio público, compromiso y entrega a los demás.

La Guardia Civil desempeña una labor esencial para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos, proteger sus derechos y libertades, preservar la convivencia y velar por el cumplimiento de la ley. Su presencia es una garantía de tranquilidad y una muestra inequívoca de que las instituciones están al servicio de las personas.

Albacete está con su Guardia Civil y con sus guardias civiles, personas comprometidas que merecen todo nuestro reconocimiento y gratitud, porque detrás de cada intervención, de cada servicio y de cada jornada de trabajo hay hombres y mujeres que asumen una responsabilidad con disciplina, vocación y, en numerosas ocasiones, sacrificio personal y familiar.

Reconocer a la Guardia Civil es reconocer también el valor de un servicio público que contribuye a hacer efectivo el Estado de derecho. Una sociedad libre necesita instituciones sólidas, profesionales comprometidos y ciudadanos conscientes de que el respeto a las normas es una condición indispensable para garantizar los derechos de todos.

Una España más fuerte es aquella que respeta su Constitución, protege sus libertades, reconoce a quienes velan por nuestra seguridad y entiende que la unidad se construye cada día, entre todos y para todos.

¡Feliz 12 de octubre!

¡Viva la Guardia Civil y viva España!