La paz de tener una hipoteca

He llegado a casa, he cerrado la puerta, he dejado las llaves en la entrada y me he quitado los tacones. Después me he sentado en mi sillón y he respirado. Qué paz. Qué gusto. Tener un techo, una casa segura, una hipoteca y mil obligaciones. Puede parecer una contradicción, pero no lo es. A veces la paz también viene con recibos, intereses y una letra que llega puntual todos los meses. He encendido la televisión y ahí estaba el caso de Maricarmen, una mujer octogenaria desahuciada de su vivienda, con todo lo que eso remueve. Y me he quedado en silencio, porque hay historias que te obligan a mirar tu propia casa de otra manera.

Lo primero que he sentido ha sido orgullo. Orgullo de este sillón que no es de revista, de estas llaves que no son de lujo y de esta hipoteca que me aprieta cada día uno. Esta paz me ha costado. No me la han regalado. Me ha costado años de contratos basura, de renunciar a viajes, de ahorrar de 50 en 50 euros, de hacer cuentas, de posponer caprichos, de madrugones que nadie vio y de jornadas que nadie aplaudió. Esta casa no es suerte. Es esfuerzo, ilusión y constancia. Es el resultado de muchas decisiones pequeñas que, acumuladas durante años, acaban convirtiéndose en algo tan grande como poder cerrar una puerta y sentir que ese espacio es tuyo.

Y creo que también hay que decirlo. Hay mucha gente que lleva años haciendo exactamente eso: ahorrando, renunciando, trabajando, intentando mejorar, soñando con tener una casa. Gente que no pide lujos, que no espera que nadie le regale nada, que solo quiere tener la oportunidad de construir algo propio. Y cada vez son más los que, aun haciendo todo bien, no llegan. No porque no se esfuercen. No porque no sepan ahorrar. No porque hayan tomado malas decisiones. Simplemente porque el precio de la vivienda se ha alejado demasiado de la realidad de los salarios y de la vida cotidiana.

Ahí es donde el discurso del esfuerzo se queda corto si se usa como única explicación. Porque claro que el esfuerzo importa. Importa muchísimo. Hay que valorarlo, reconocerlo y enseñarlo. Pero también hay que reconocer que no todos parten del mismo sitio ni llegan al mismo mercado. Mi hermana puede esforzarse más que yo y no poder comprar. Mi amiga enfermera puede hacer dobles turnos y seguir sin tener acceso a una vivienda. Hay personas que llevan años ahorrando una entrada que cada vez parece más lejana porque, mientras ellas juntan dinero, el precio de la casa vuelve a subir.

Y entonces aparece Maricarmen. Una mujer octogenaria a la que sacan de su casa. Y su historia te recuerda que la vivienda no es solo una inversión, una propiedad o una cifra en una escritura. Es memoria, seguridad, intimidad, rutina, pertenencia. Es el lugar donde una persona ha construido su vida. Por eso proteger a quien se encuentra en una situación de vulnerabilidad no significa despreciar a quien ha trabajado durante años para pagar una hipoteca. Al contrario. Las dos cosas pueden y deben convivir.

Podemos defender el ahorro y también exigir que ahorrar sirva para algo. Podemos defender el esfuerzo y al mismo tiempo preguntarnos por qué cada vez más gente que se esfuerza no puede acceder a una vivienda. Podemos defender la propiedad privada y también creer que una sociedad debe tener mecanismos para que una persona vulnerable no termine en la calle. Una cosa no invalida la otra.

Lo que no deberíamos aceptar es que nos enfrenten. El propietario contra el inquilino. El que ha podido comprar contra el que no llega. El que tiene una hipoteca contra el que necesita ayuda. Como si el problema fuera que unos se esfuerzan y otros no. Como si todo pudiera explicarse por decisiones individuales. Mientras discutimos entre nosotros, la vivienda sigue encareciéndose y cada vez hay más personas que sienten que, hagan lo que hagan, la meta se aleja.

Ese es el verdadero problema. Que algo tan básico como tener un techo se haya convertido para demasiada gente en una carrera que no termina nunca. Que ahorrar durante años no garantice ni siquiera poder empezar. Que una generación entera vea la vivienda como algo casi inalcanzable. Y que quienes consiguen comprar tengan que asumir que media vida se les irá pagando cuatro paredes.

Así que apago la televisión y miro alrededor. Sigo sintiendo orgullo de mi casa, de mi hipoteca, de cada renuncia y de cada euro que me costó llegar hasta aquí. Y precisamente por eso entiendo mejor a quienes todavía lo están intentando. Porque sé lo que cuesta. Sé la ilusión que hay detrás de unas llaves. Sé lo que significa abrir una puerta y pensar: por fin.

Defiendo el esfuerzo. Defiendo el ahorro. Defiendo la ilusión de quien trabaja durante años para construir algo suyo. Pero también defiendo que ese esfuerzo debería tener una oportunidad real de convertirse en futuro.

Porque tener una casa no debería ser un privilegio reservado a unos pocos. Tampoco debería ser un acto heroico.

Debería ser, sencillamente, posible.