ES NOTICIA:
Mapa de noticias
Últimas noticias
Última hora política en España
Cuponazo Once hoy, en directo
Begoña Gómez
Begoña, la nueva Urdangarin
Javier Bardem
El DAO acorralado
Montaña rusa en Moncloa
ICE de Trump
Hija de Diosdado Cabello
Dueño bar pagos con tarjeta
Brad Pitt
Veterinaria
Electricista
Agricultor de 26 años
Albañil
Jubilados de 47 y 42 años
Ary vive en el campo
España necesita fontaneros
José Elías
Subastan una finca
Manuel, limpiador de coches
Carlos Sobera
Mikel Oyarzabal
EEUU ataca un buque petrolero
Truco pan duro
Ana Botín y Juan Roig
Funcionario Seguridad Social
Enfermero
Meteorólogo
Jeremy Allen White
Albañil
Dueño de un bar
Reventa de entradas
Fontanero 75 años
Receta bizcocho sano
Patricia Paredes
Mercado inmobiliario
Subastan un piso en Madrid
Taxista
Albañil
Albañil argentino en España
Jóvenes en el campo
Coste aire acondicionado
Sueldo de camionero
Fianza propietarios
Experto en Hacienda
Limpiadora española en Suiza
Agricultor de 22 años
Lotería del Niño 2027
Carlos Velázquez, alcalde de Toledo.

Carlos Velázquez, alcalde de Toledo. Javier Longobardo

Opinión NOS HAN CONTADO

Velázquez da las gracias a Feijóo por volver a nombrarlo candidato del PP a la Alcaldía de Toledo: "Tengo la ilusión del primer día"

Publicada

El actual alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha publicado en sus redes sociales un vídeo confirmando que el presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a confiar en él como candidato del partido a la Alcaldía toledana.

"Asumo esta responsabilidad con la misma ilusión que el primer día. Nos avala el trabajo bien hecho, la buena gestión y un proyecto con ambición, rigor y futuro", ha expresado Velázquez, ratificando la información que ya adelantó el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, la pasada semana.

Velázquez ha expresado que es "un honor" ser alcalde de la ciudad que lo vio nacer y, junto a su equipo de Gobierno, está cumpliendo lo que prometieron: "Mejorar el presente para garantizar el futuro".

"Todavía queda mucho por hacer. Doy las gracias a Feijóo y a mi partido por su confianza para seguir mejorando Toledo", ha expresado, a la vez que ha adelantado que estará este sábado junto al líder 'popular' en Santiago de Compostela.

Más en Opinión