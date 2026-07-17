Velázquez da las gracias a Feijóo por volver a nombrarlo candidato del PP a la Alcaldía de Toledo: "Tengo la ilusión del primer día"

El actual alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha publicado en sus redes sociales un vídeo confirmando que el presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a confiar en él como candidato del partido a la Alcaldía toledana.

"Asumo esta responsabilidad con la misma ilusión que el primer día. Nos avala el trabajo bien hecho, la buena gestión y un proyecto con ambición, rigor y futuro", ha expresado Velázquez, ratificando la información que ya adelantó el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, la pasada semana.

Velázquez ha expresado que es "un honor" ser alcalde de la ciudad que lo vio nacer y, junto a su equipo de Gobierno, está cumpliendo lo que prometieron: "Mejorar el presente para garantizar el futuro".

"Todavía queda mucho por hacer. Doy las gracias a Feijóo y a mi partido por su confianza para seguir mejorando Toledo", ha expresado, a la vez que ha adelantado que estará este sábado junto al líder 'popular' en Santiago de Compostela.