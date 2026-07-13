La ministra Milagros Tolón hace piña con Pedro Sánchez para acusar a Rajoy de "xenófobo"

Pedro Sánchez y Milagros Tolón en un acto del PSOE en Toledo en 2023. Óscar Huertas

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, la toledana Milagros Tolón, ha expresado su rechazo a las palabras del expresidente Mariano Rajoy en las que aseguraba que la Selección de Francia tiene "una plantilla de altísimo nivel, pero sin franceses".

Tolón ha criticado el comentario a través de sus redes sociales, preguntándose "en qué mundo viven M. Rajoy y los suyos", ironizando además sobre las letras que aparecían anotadas en los papeles del caso Bárcenas.

En concreto, lo ha hecho a través de su cuenta de 'X' (antes Twitter), citando una publicación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusando a Rajoy de "avergonzar a España con declaraciones xenófobas".

Pero... ¿En qué mundo viven M. Rajoy y los suyos? https://t.co/mbbAnk648X — Milagros Tolón (@milagrostolon) July 12, 2026

"Hay quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel. Otros la medimos por el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él. Francia, nos vemos en semifinales. Que gane el mejor y que pierda el racismo", ha expresado el líder del Ejecutivo autonómico.

Como ha informado EL ESPAÑOL, el comentario de Rajoy publicado el pasado viernes en una crónica del diario El Debate ha generado un enredo diplomático entre España y Francia, en vísperas de que ambos países disputen este martes el encuentro de semifinales del Mundial.

Varios ministros del Gobierno de Emmanuel Macron han expresado su enérgica protesta y han tachado de "racistas" los comentarios de Rajoy sobre el plantel francés.