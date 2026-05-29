Castilla-La Mancha, con las cosas claras

Tener las cosas claras exige algo más que una convicción individual: requiere un esfuerzo compartido para acordar qué significan las cosas y cuál es el rumbo que queremos seguir. No es solo una cuestión de ideas, sino de entendimiento colectivo; de construir un lenguaje común que nos permita avanzar como comunidad con coherencia, con propósito y con confianza.

En un tiempo marcado por la incertidumbre, el ruido y la complejidad, esa claridad se convierte en un valor esencial. Como plantea el escritor Patrick Lencioni en el ámbito de las organizaciones, la claridad implica responder con honestidad y coherencia a preguntas fundamentales: quiénes somos, qué queremos ser, qué es importante y qué no lo es. Trasladado a una comunidad autónoma, este ejercicio adquiere una dimensión aún más profunda, porque no hablamos solo de eficiencia, sino de identidad, de proyecto compartido y de confianza pública.

Castilla-La Mancha ha demostrado a lo largo de su historia que sabe reconocerse en lo esencial. Una tierra que ha sabido equilibrar raíces y progreso, que ha consolidado servicios públicos sólidos y que ha hecho de la cohesión territorial un principio irrenunciable. Tener las cosas claras aquí significa no perder de vista que el crecimiento económico debe ir siempre de la mano de la igualdad de oportunidades; que la evolución no puede dejar a nadie atrás; y que lo público sigue siendo una herramienta clave para garantizar derechos, especialmente para quienes más lo necesitan.

Aquí tenemos claras muchas cosas. Tenemos claro que lo primero son las personas, y por eso cuidamos de nuestra sanidad pública y de nuestros mayores, porque una sociedad se mide también por cómo protege a quienes más experiencia y más vida han entregado. Tenemos claro que el futuro pertenece a nuestros chicos y a nuestras chicas, y por eso seguimos apostando por la educación como el verdadero motor de igualdad, de movilidad social y de transformación colectiva.

Tenemos claro también que defender lo nuestro no es incompatible con defender lo común. Castilla-La Mancha seguirá defendiendo su agua, sus recursos naturales y los intereses legítimos de esta tierra, pero siempre desde una convicción profunda: la cohesión y la igualdad entre todos los españoles son un patrimonio compartido que merece ser protegido.

La claridad también es una forma de gobernar. Significa priorizar, explicar y sostener las decisiones en el tiempo. Por eso en Castilla-La Mancha hemos entendido que la estabilidad y el consenso son valores imprescindibles para avanzar. Pactar con empresarios, sindicatos, entidades sociales y organizaciones de toda índole no es una renuncia; es la mejor manera de construir entre todos soluciones duraderas. Las sociedades que progresan son aquellas capaces de encontrar puntos de encuentro incluso en tiempos complejos.

Y tenemos claro también que el empleo debe seguir siendo la principal herramienta de dignidad y de progreso social. Esta región lleva años batiendo récords de empleo porque existe una voluntad compartida de crecer sin conformismos, de atraer oportunidades y de seguir generando confianza. Ese esfuerzo colectivo tiene sentido cuando se traduce en bienestar real para las familias.

Nuestro campo forma parte inseparable de nuestra identidad. El mundo rural no es una imagen del pasado, sino una pieza esencial de nuestro presente y de nuestro futuro. Por eso seguiremos defendiendo una Política Agraria Común justa y seguiremos trabajando para que cada vez más jóvenes encuentren en nuestros pueblos un horizonte de vida, de trabajo y de oportunidades.

Y precisamente los jóvenes merecen una respuesta clara de las instituciones. Merecen saber que el esfuerzo tendrá recompensa y que podrán desarrollar aquí su proyecto de vida. La vivienda no puede convertirse en el muro que frene sus expectativas, ni en la razón que les obligue a renunciar a formar una familia, emanciparse o construir un futuro con seguridad.

Este Día de la Región coincide, además, con un momento especialmente simbólico: medio siglo de democracia en España. Cincuenta años en los que nuestro país ha protagonizado uno de los mayores periodos de convivencia, progreso y modernización de su historia. Castilla-La Mancha ha sido parte activa de ese avance colectivo. Una tierra que ha crecido en derechos, en servicios públicos, en autoestima y en oportunidades gracias al esfuerzo de generaciones enteras que entendieron que el futuro tenía que construirse desde la convivencia y el acuerdo.

Por eso, afirmar hoy que Castilla-La Mancha tiene las cosas claras no es una consigna. Es una declaración de identidad y de madurez colectiva. Es reconocer que sabemos quiénes somos, que conocemos de dónde venimos y que hemos decidido, entre todos y todas, hacia dónde queremos ir. Feliz día de Castilla-La Mancha a todos y todas.