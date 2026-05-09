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Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha. Foto: JCCM.

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha. Foto: JCCM.

Opinión

Nuestro liderazgo en Europa

Opinión del presidente de Castilla-La Mancha por el Día de Europa.

Emiliano García-Page
Publicada

Sería difícil imaginar Castilla-La Mancha como hoy la vivimos sin la Unión Europea. Este Día de Europa debemos recordar que nuestra región ha crecido, crece y crecerá de la mano del proyecto europeo.

El 9 de mayo de 1950, Robert Schuman pronunció la conocida Declaración Schuman con la que sentó las bases del proyecto europeo comunitario que nos han permitido vivir la mayor época de paz, derechos, democracia y cohesión en la Unión Europea de la que hoy somos parte. Por eso, hoy conmemoramos este proyecto común que se fortalece gracias a la suma de voluntades.

Ya desde la raíz, nuestra región estuvo presente en el paso decisivo que, con la firma en 1985 del Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas, abría las puertas de la Unión Europea a nuestro país y, por tanto, a nuestra tierra. Aquel documento, que transformaría la realidad que conocíamos hasta entonces, llevaba la firma de nuestro paisano, el ciudadrealeño Manuel Marín.

Hoy prácticamente todo lo que forma parte de nuestra vida cuando recorremos las cinco provincias de Castilla-La Mancha tiene la huella de Europa. Hablamos de hospitales y centros de salud de vanguardia, de políticas para atender a nuestros mayores, de centros escolares y universitarios que impulsan el talento de nuestra tierra al mundo, de financiación para nuestro sector agroalimentario, de carreteras e infraestructuras que nos han convertido en el corazón logístico de la península, de la energía limpia que producimos, de garantizar la vida en nuestros pueblos y, sobre todo, hablamos de bienestar, de igualdad de oportunidades y de desarrollo económico en una Europa de las regiones.

Cuando se cumplen 40 años de la entrada efectiva de España en la Unión Europea, que se produjo el 1 de enero de 1986, no solo Europa cuenta en Castilla-La Mancha, sino que también Castilla-La Mancha cuenta en Europa. Estamos liderando con políticas de referencia y proyectos innovadores que despiertan el interés de otras regiones europeas e influyendo en la agenda política y legislativa para proteger los intereses de nuestra región y atraer financiación y oportunidades que continúen contribuyendo al desarrollo de nuestros pueblos y ciudades.

En tiempos de incertidumbre y voces que invitan al aislamiento, desde Castilla-La Mancha reafirmamos nuestra vocación de trabajar para fortalecer esa unión en Europa que dio nombre a aquel proyecto comunitario que, sin duda, nos ha hecho y nos hará mejores.

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