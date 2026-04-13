En política, como en la vida, hay momentos en los que la realidad empieza a enviar señales claras. Y cuando esas señales se repiten en distintos países, en distintos contextos y en distintos sistemas electorales, quizá conviene detenerse a analizarlas con calma. Lo que está ocurriendo en Europa con la ultraderecha merece, al menos, una reflexión.

Todo apunta a que Viktor Orbán está a punto de sufrir la mayor derrota política de su carrera. Tras más de una década dominando con mano firme la política húngara, los resultados que empiezan a perfilarse en Hungría dibujan un escenario que hace solo unos años parecía impensable: la posibilidad real de que pierda las elecciones generales. Si finalmente se confirma, no será solo una alternancia más. Será el símbolo de que incluso los liderazgos más sólidos pueden desgastarse cuando el clima político empieza a cambiar.

Pero el caso húngaro no aparece aislado en el mapa europeo. En los últimos meses se han acumulado señales similares. En los Países Bajos, el liderazgo de Geert Wilders no ha logrado traducir sus expectativas en una consolidación real de poder. En Francia, el partido de Marine Le Pen continúa encontrando enormes dificultades para penetrar en los grandes núcleos urbanos, donde su discurso sigue generando rechazo mayoritario. Y en Italia, Giorgia Meloni, que parecía avanzar con paso firme desde su llegada al poder, ha sufrido recientemente un revés político relevante con la derrota de una de sus principales iniciativas en referéndum.

Nada de esto significa que la ultraderecha haya desaparecido del panorama europeo. Ni mucho menos. Pero sí parece dibujarse una tendencia que merece atención: cuando el discurso político se sitúa permanentemente en un nivel de confrontación máxima, puede movilizar a los propios, pero también termina generando una reacción de fatiga en una parte importante de la sociedad.

Los ciudadanos europeos, en general, no viven en una tensión permanente. Sus preocupaciones cotidianas tienen que ver con el trabajo, la estabilidad económica, la seguridad de sus familias o la tranquilidad de su vida diaria. Cuando la política se convierte en un escenario de dramatización constante, el votante medio puede terminar buscando refugio en opciones que transmitan una sensación mayor de estabilidad.

España tampoco es ajena a esta dinámica. Vox ha experimentado un crecimiento importante en los últimos años y ha logrado situarse como un actor relevante del panorama político. Sin embargo, algunos de los últimos procesos electorales han dejado resultados por debajo de las expectativas que el propio partido había generado. Ocurrió en Castilla y León, donde las previsiones iniciales apuntaban a un resultado más contundente. Y todo parece indicar que en Andalucía tampoco se producirá el salto político que muchos anticipaban.

Tal vez haya llegado el momento de que Vox se plantee una pregunta estratégica: si el mensaje que están transmitiendo sigue siendo el más eficaz para conectar con una mayoría social. En política, el tono importa tanto como el contenido. Y un discurso excesivamente estridente puede terminar alejando a ese votante moderado que, al final, es el que decide muchas elecciones.

La política europea parece estar enviando una señal cada vez más clara. Frente a los discursos grandilocuentes o permanentemente combativos, muchos ciudadanos empiezan a valorar más la normalidad institucional, la previsibilidad y la tranquilidad. No se trata de renunciar a las ideas ni de diluir los principios. Pero sí de entender que la política también es una cuestión de equilibrio.

Quizá, simplemente, el ciudadano europeo esté diciendo algo muy sencillo: que prefiere la serenidad a la histeria, la estabilidad al ruido y la política útil al espectáculo permanente.