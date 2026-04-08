Se acabaron las vacaciones. Las de Semana Santa, las de primavera —como prefieren llamarlas algunos—. Se cerró ese paréntesis que, casi sin darnos cuenta, nos había permitido vivir sin tanta prisa, mirar con algo más de atención, incluso sentir con algo más de verdad.

Y al volver, todo sigue ahí.

La guerra, los juicios por corrupción, los problemas de vivienda. Persisten. Incomodan. Como un ruido de fondo que uno aprende a tolerar, pero no a ignorar del todo. Los avances que nos deslumbran —ese otro lado de la luna que ya conocemos— conviven con la sensación de que seguimos sin saber resolver lo esencial. Y en lo cercano, en lo nuestro, la misma incertidumbre. Precios que no se dejan anticipar. Decisiones que se aplazan. Planes que ya no se trazan tan lejos.

Nada se ha detenido para esperarnos.

Y quizá lo más inquietante no sea eso. Quizá lo más inquietante es lo rápido que volvemos a acostumbrarnos.

Por eso la pregunta aparece sola, casi inevitable: ¿ahora, qué?

Quizá la respuesta no esté en lo grande. O no del todo. Porque mientras todo eso sigue su curso, hay algo más silencioso que también ocurre.

El primer día de vuelta alguien pregunta "¿qué tal?" y, por un segundo, la respuesta importa de verdad. No por lo que se cuenta, sino por cómo se dice. En ese gesto mínimo hay algo que se recupera: la sensación de estar, de seguir, de coincidir otra vez en el mismo lugar. Como si, sin decirlo, todos entendiéramos que volver también es una forma de resistencia.

Luego está ese momento íntimo de abrir la maleta. Sacar la ropa es lo de menos. Lo difícil es decidir qué hacer con lo que no se ve. Los días vividos. Las conversaciones. Los silencios. Incluso aquello que uno no supo decir a tiempo. Hay recuerdos que no encuentran sitio porque ya no son cosas: son parte de uno. Y uno aprende —o intenta aprender— a convivir con ellos sin ordenarlos del todo.

Volver también tiene algo de ajuste. De mirar alrededor con más honestidad y reconocer lo que hay. Lo que falta. Y, sobre todo, lo que permanece. Poco o mucho, depende de cada historia. Pero propio. Y en ese reconocimiento aparece, sin hacer ruido, una forma de gratitud más firme de lo que parece.

Y en medio de todo eso, cuando las respuestas no terminan de aparecer, surge algo que no siempre se explica, pero que muchos sienten: la fe.

No siempre como una certeza inquebrantable, sino como una forma de sostenerse. Para muchos, esa fe en Dios que mueve montañas y cambia vidas, que da sentido incluso cuando el camino no se entiende. Para otros, una confianza más callada, más íntima, menos nombrada, pero igual de necesaria. Una manera de creer —aunque sea a ratos— que hay un orden, una dirección, una posibilidad.

Sea cual sea su forma, es esa fe la que, muchas veces, ordena por dentro lo que por fuera parece desordenado.

Quizá "ahora, qué" no sea una pregunta que exija una respuesta inmediata. Quizá sea solo la forma de reconocer que no lo controlamos todo. Que no sabemos hacia dónde irán los precios, ni los mercados, ni siquiera muchas de nuestras decisiones.

Pero que, aun así, seguimos.

Se acabaron las vacaciones, sí. Pero no empieza solo la rutina. Empieza ese espacio, menos visible y más real, en el que cada uno decide cómo habitar lo que viene. Con más prisa o con más conciencia. Con más miedo o con más sentido. Con más ruido… o con más verdad.

Sin certezas completas.

Sin mapas del todo claros.

Pero con algo que permanece.

Así que, de nuevo: ahora, qué.

Ahora, seguir.

Seguir en lo pequeño, en lo que no hace ruido pero importa.

Seguir en los gestos cotidianos, en los vínculos que se retoman.

Seguir con lo que tenemos, con lo que somos, con lo que creemos.

Seguir, incluso así.

Porque, a veces —y quizá ahora más que nunca—, eso es lo único que de verdad sostiene.