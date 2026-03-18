Se acerca el día de San José. Y, más allá del calendario, llega una de esas fechas que invitan a mirar hacia dentro. A detenernos. A reconocer a esos hombres que, sin aspavientos ni discursos grandilocuentes, sostienen el mundo desde el salón de casa, desde el asiento trasero del coche camino al colegio o desde la orilla de una cama a las tres de la madrugada.

Los San Josés de hoy ya no responden a un único molde. No caben en una fotografía antigua en blanco y negro. Han cambiado con los tiempos, sí, pero sobre todo han cambiado con sus hijos. Han dejado atrás aquel manual no escrito que les pedía distancia y dureza para convertirse en presencia, en abrazo, en conversación.

Son los que se levantan de madrugada para preparar un biberón sin mirar el reloj. Los que sobreviven a la coreografía imposible de mochilas, desayunos y prisas. Los que se sientan a hacer los deberes, aunque las matemáticas ya no se parezcan a las de su infancia. Los que escuchan cuando un hijo adolescente les dice que el mundo pesa demasiado… y, aun sin saber cómo ayudar, se quedan.

Porque hoy ser padre no es más fácil. Es distinto. Exige más tiempo, más implicación emocional, más dudas. Menos certezas y más presencia.

En esa paternidad real caben muchas formas de ser San José.

Está el padre separado que convierte un fin de semana en un pequeño universo, donde todo cuenta el doble. El que cuida los detalles de una habitación para que su hijo sienta que tiene hogar en dos lugares. El que aprende que el amor no entiende de calendarios.

Está el padre adoptivo o de acogida, que demuestra cada día que la sangre no es el único idioma posible. Que ser padre, en el fondo, es elegir quedarse. Acompañar preguntas difíciles. Sostener historias que no siempre empiezan en uno mismo.

También ese hombre que llegó a la vida de un niño sin buscar el título de padre, pero que, con paciencia y respeto, terminó ganándose el lugar. Sin imponer, sin sustituir. Sumando.

Y están los que aprenden sobre la marcha, padres jóvenes que crecen al mismo ritmo que sus hijos y padres tardíos que llegan con más calma y menos ruido. Los que trabajan desde casa y los que viven con una maleta medio hecha. Los que hacen coletas perfectas y los que siguen intentándolo entre risas.

Y luego están ellos, los abuelos.

Ese abuelo que ahora envía audios de WhatsApp como si fueran cartas habladas. El que escribe "¿Dónde estaz?" y provoca una carcajada que termina en lección compartida. El que presume de su tortilla… incluso el día que olvida la sal y lo defiende como si fuera alta cocina.

Han vuelto a empezar, pero de otra manera. Con menos prisa. Con más ternura. Con la sabiduría de saber qué cosas sí importan.

Y, en medio de todo, aparecen esos momentos que no salen en ninguna foto oficial.

Un padre sentado en el suelo, después de un día largo, construyendo un castillo de bloques. Un hijo que lo mira y sentencia: "Eres el mejor del mundo". Y en esa frase cabe todo.

Otro que regresa tras semanas fuera y encuentra un dibujo torcido, imperfecto, pero lleno de verdad. "Es para ti, papá". Y, de pronto, todo encaja.

¿Qué hace, entonces, a un buen San José?

No es la perfección. Ni la ausencia de errores. Es saber pedir perdón. Es escuchar antes de juzgar. Es estar, incluso cuando no se tienen respuestas. Es educar sin discursos y amar sin condiciones.

La paternidad de hoy no va de héroes. Va de presencia. De hombres que, con dudas y aciertos, deciden quedarse.

Por eso, en este día de San José, conviene mirar alrededor y reconocerlos. A todos. A los que están siempre y a los que están como pueden. A los que aprendieron a usar emojis para entender mejor. A los que cocinan, limpian, preguntan, escuchan y abrazan.

Porque al final no quedan los grandes discursos. Quedan los pequeños gestos. Un castillo de bloques. Un dibujo con ceras torcidas. Un mensaje mal escrito que termina en risa.

Los San Josés de hoy no necesitan estatuas. Les basta con tres palabras: te quiero, papá.

Yo tuve un padre.

Uno de esos que, aun no estando, sigue estando. Uno de esos que te enseña a rezar y a vivir. Uno de esos que se queda para siempre y hasta la eternidad. Allá donde estés, felicidades, papá.