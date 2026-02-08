Jesús Fuentes Lázaro, un corredor de fondo

ES NOTICIA:
Resultados Elecciones de Aragón 2026, en directo
Mapa de noticias
Últimas noticias
El PP mide en Aragón sus opciones
Azcón y Alegría animan a votar
Sorteo Gordo de la Primitiva
El temporal mantiene en vilo a Andalucía
'Ladran, luego ladramos'
Límite efectivo supermercado
Madre Alaska
Pequeños caseros desahucios
Experto en coches
Dinero cuenta bancaria Estado
Escribano, el hombre tranquilo
Albañil en España
Declarar IRPF
Despido disciplinario
Experto en coches
Ingeniero industrial
Problema común coches
Salario camarera de piso
Gobierno y el IVA
Trabajar aunque no te paguen
Adiós a las llamadas SPAM
Penalizado con su pensión
Piso 84 metros cuadrados
Deducción IRPF
Aparador elegante Lidl
José Andrés chef arroz
Dimite director 'The Washington Post'
Montserrat hermana al PP Europeo
Presas andaluzas
Encuestas elecciones de Aragón
El Barça abandona la Superliga
Propietario no puede entrar a su piso
Dani García
Longevidad María Galiana
Refugio Patricia Conde
Inversiones Paz Padilla
Vida actual José María
Dinero Bad Bunny Super Bowl
Serie Cancelada Star Wars
Serie 'Juego de Tronos'
Hijo de María Jiménez
Casa Paco León
Juan del Val sobre Sánchez
Dardo Antonio Banderas a Hollywood
Luis Zahera longevidad
Mujer desaparecida Asturias
Notificaciones Hacienda
Millones españoles sin paro
Conductor de autobús
Preocupación deterioro carreteras
BYD eléctrico más vendido
Nueva ayuda 4.000 euros Madrid
Prohibición juguetes 2026
Empresaria factura 10 millones de euros
Subida pensiones
Abono paro de oficio
Infancia Carlos Herrera
Shakira y Jennifer López NFL
Dinero Boris Izaguirre
Vida actual David Leo
Infancia Melani Olivares
Inversiones David Díaz
Rodolfo Sancho
Refugio Patricia Montero y Álex Adrover
Infancia colaborador 'La Revuelta'
Regresa Piratas del Caribe
Aitana y su dinero
Donar casa gratis
Víctima hermano okupa
Regalos San Valentín
Origen manzanas Mercadona
Verdad incómoda enoturismo
El IMV no llega a los hogares pobres
Carolina Sobe a 'La Familia de la tele'
Hijo de María Jiménez
Mario Casas
Casa Toñi Moreno
Casa David Bustamante
Melania Trump
Eugenia Silva
Marc Anthony
Dueño de 346 trasteros
Obras en la comunidad de vecinos
Ingeniero colombiano
Santiago Segura ofreció a Koldo un cameo en 'Torrente presidente'
Autorización de la comunidad de vecinos
Dinero que se queda Hacienda del bote de Pasapalabra
Pablo, director de una aseguradora de coches
Fernando vive en un pueblo 80 habitantes
Deducción 300 euros en el IRPF
Nulo el despido de un trabajador
Alquilar piso o habitación
Roberto Leal, sobre la familia
Pablo Motos, sobre la longevidad
Rosa ganadora Pasapalabra
Haz el Rosco de Rosa
Quién es Earl Morrall
Refugio Can Yaman
La vida actual de Pablo Díaz
La serie de 120 millones de euros
Los Javis
Alberto Chicote tortilla
Es ilegal utilizar la incapacidad temporal como excusa
La Seguridad Social acota la pensión
Error de los compradores de vivienda
Límite de pagos
Fecha declaración de la Renta
Cayetano Martínez de Irujo
Centros privados de educación
Factura de la luz
Se retrasa la subida de la plusvalía
Elsa Pataky
Infancia Máximo Huerta
Leiva
David Díaz sobre su dinero
Abrirán los colegios mañana en Andalucía
Santi Millán
Sanseverina Lazar
Elisa Mouliaá retira su acusación contra Errejón
El agua gratis en los bares
La casa de Gonzalo Bernardos
Adolescente prohibir redes sociales
Coche deportivo David Broncano
Deducción 1.200 euros IRPF
Abuela de 81 años que juega videojuegos
El último refugio de 'Pili' Alegría
Chaqueta térmica más cómoda
Mueble con cajones más elegante
Miguel Torres, 40 años
Alba Carrilo, sobre los heterosexuales
Multa de Hacienda
El refugio de Miguel Ángel Silvestre
400 euros en dos gimnasios
Profesora española en Noruega
16,6 millones de euros en taquilla
Donaciones a hijos
Decorar el rellano de tu vivienda está prohibido en España
Eduardo Bolinches, economista
Vuelve la mejor comedia española
Bluper
Martín Molina.

Martín Molina.

Opinión EL COMENTARIO

Jesús Fuentes Lázaro, un corredor de fondo

Artículo del Presidente de la Agrupación Local del PSOE en Toledo.

Martín Molina López
Publicada
Actualizada

El pasado sábado, fallecía en el hospital público de Toledo, Jesús Fuentes Lázaro , víctima de un cáncer de pulmón, y dejaba a los ciudadanos de Toledo sorprendidos ante la noticia. En realidad, su actividad permanente como columnista en medios regionales y locales, y su participación en actos culturales, como el del día 15 de enero, en la presentación del libro de José María Pérez Peridis 'El tesoro del convento caído', alejaban la impresión de que pudiéramos encontrarnos a los pocos días con la tragedia de su fallecimiento.

En los diversos medios de comunicación se nos enumera la dilatada trayectoria política de Jesús Fuentes como Diputado y Senador en las Cortes Generales, durante un total de cuatro legislaturas, como presidente de Castilla-La Mancha, como concejal en el Ayuntamiento de Toledo, pero también en puestos de gestión como director provincial de Empleo Estatal en Toledo, a lo que hay que añadir su responsabilidad en puestos orgánicos del PSOE en el ámbito local, provincial y regional.

Pero a lo largo de estos últimos cincuenta años, Jesús ha aportado con su trabajo tenaz y su compromiso permanente con la sociedad muchas cosas más.

En primer lugar, no hay ninguna duda de que Jesús Fuentes fue una figura indiscutible en la construcción del PSOE en la provincia de Toledo, en los tiempos de la transición democrática de los años setenta y más tarde en los ochenta en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

En una charla que impartió en la Agrupación Local de Toledo el pasado mes de diciembre recordaba aquellos años difíciles de recorrer cada uno de los 200 pueblos a la búsqueda de vecinos que simpatizaran con las ideas del PSOE y con su historia, con descendientes de republicanos y socialistas de la República española, con intentar contactar con personas del exilio que volvían a su país; fue el caso de Manuel Díaz-Marta Pinilla.

Aquel era un trabajo complicado, porque en los pueblos había mucha ilusión, pero también seguía habiendo miedo a que la democracia no se asentara. Cientos de noches recorriendo lugares, para abrir agrupaciones socialistas, mientras que Angelines, su mujer, esperaba pacientemente a que regresara.

Con grandes dotes organizativas, fue de grandísima utilidad para poner en pie agrupaciones y casas del pueblo, que la guerra civil y la postguerra había eliminado de raíz.

En segundo lugar, hay que resaltar que su experiencia previa como docente no la va a abandonar durante el resto de su vida, porque una vez jubilado, se nos muestra como intelectual relevante y activo participante en la vida cultural de su ciudad, donde nació y murió, y que ahora más me interesa resaltar.

Ocupará la presidencia de la Asociación de amigos de la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha, impulsando la actividad de esta institución, y apoyando a los equipos de dirección con sus iniciativas. La agenda cultural y educativa es hoy modelo en la ciudad y en la región, y Jesús ha contribuido en ello.

En tercer lugar, quiero poner en valor su compromiso con la ciudad hasta el momento de su fallecimiento, posicionándose claramente en temas relevantes como el Tajo, los problemas de urbanismo, la conservación del patrimonio cultural y natural, pero también el futuro de Toledo.

Era participante muy activo en un equipo de trabajo técnico del PSOE de Toledo, sobre "EL TOLEDO QUE QUEREMOS", porque siguió colaborando en los temas de interés general para la ciudadanía.

Muere Jesús Fuentes, al pie del cañón, defendiendo al Gobierno de España, y al de Castilla-La Mancha, pero también con un pensamiento crítico cuando las administraciones son merecedoras de ello, porque para él los ciudadanos y su bienestar y calidad de vida, era lo más importante.

Corredor de fondo, incansable, siempre despierto, siempre trabajador, siempre honesto, un ejemplo para las generaciones venideras. Tu legado se mantendrá en el recuerdo de muchos.

Más en Opinión