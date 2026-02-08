Jesús Fuentes Lázaro, un corredor de fondo

El pasado sábado, fallecía en el hospital público de Toledo, Jesús Fuentes Lázaro , víctima de un cáncer de pulmón, y dejaba a los ciudadanos de Toledo sorprendidos ante la noticia. En realidad, su actividad permanente como columnista en medios regionales y locales, y su participación en actos culturales, como el del día 15 de enero, en la presentación del libro de José María Pérez Peridis 'El tesoro del convento caído', alejaban la impresión de que pudiéramos encontrarnos a los pocos días con la tragedia de su fallecimiento.

En los diversos medios de comunicación se nos enumera la dilatada trayectoria política de Jesús Fuentes como Diputado y Senador en las Cortes Generales, durante un total de cuatro legislaturas, como presidente de Castilla-La Mancha, como concejal en el Ayuntamiento de Toledo, pero también en puestos de gestión como director provincial de Empleo Estatal en Toledo, a lo que hay que añadir su responsabilidad en puestos orgánicos del PSOE en el ámbito local, provincial y regional.

Pero a lo largo de estos últimos cincuenta años, Jesús ha aportado con su trabajo tenaz y su compromiso permanente con la sociedad muchas cosas más.

En primer lugar, no hay ninguna duda de que Jesús Fuentes fue una figura indiscutible en la construcción del PSOE en la provincia de Toledo, en los tiempos de la transición democrática de los años setenta y más tarde en los ochenta en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

En una charla que impartió en la Agrupación Local de Toledo el pasado mes de diciembre recordaba aquellos años difíciles de recorrer cada uno de los 200 pueblos a la búsqueda de vecinos que simpatizaran con las ideas del PSOE y con su historia, con descendientes de republicanos y socialistas de la República española, con intentar contactar con personas del exilio que volvían a su país; fue el caso de Manuel Díaz-Marta Pinilla.

Aquel era un trabajo complicado, porque en los pueblos había mucha ilusión, pero también seguía habiendo miedo a que la democracia no se asentara. Cientos de noches recorriendo lugares, para abrir agrupaciones socialistas, mientras que Angelines, su mujer, esperaba pacientemente a que regresara.

Con grandes dotes organizativas, fue de grandísima utilidad para poner en pie agrupaciones y casas del pueblo, que la guerra civil y la postguerra había eliminado de raíz.

En segundo lugar, hay que resaltar que su experiencia previa como docente no la va a abandonar durante el resto de su vida, porque una vez jubilado, se nos muestra como intelectual relevante y activo participante en la vida cultural de su ciudad, donde nació y murió, y que ahora más me interesa resaltar.

Ocupará la presidencia de la Asociación de amigos de la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha, impulsando la actividad de esta institución, y apoyando a los equipos de dirección con sus iniciativas. La agenda cultural y educativa es hoy modelo en la ciudad y en la región, y Jesús ha contribuido en ello.

En tercer lugar, quiero poner en valor su compromiso con la ciudad hasta el momento de su fallecimiento, posicionándose claramente en temas relevantes como el Tajo, los problemas de urbanismo, la conservación del patrimonio cultural y natural, pero también el futuro de Toledo.

Era participante muy activo en un equipo de trabajo técnico del PSOE de Toledo, sobre "EL TOLEDO QUE QUEREMOS", porque siguió colaborando en los temas de interés general para la ciudadanía.

Muere Jesús Fuentes, al pie del cañón, defendiendo al Gobierno de España, y al de Castilla-La Mancha, pero también con un pensamiento crítico cuando las administraciones son merecedoras de ello, porque para él los ciudadanos y su bienestar y calidad de vida, era lo más importante.

Corredor de fondo, incansable, siempre despierto, siempre trabajador, siempre honesto, un ejemplo para las generaciones venideras. Tu legado se mantendrá en el recuerdo de muchos.