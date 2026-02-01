Este domingo 1 de febrero de 2026 se cumplen 20 años desde que un grupo de periodistas de Castilla-La Mancha decidió dar un paso al frente y fundar El Digital de Castilla-La Mancha. No fue un gesto heroico, ni siquiera grandilocuente, pero sí profundamente valiente: el de creer que esta tierra merecía un periódico online propio, hecho desde dentro y pensado para sus ciudadanos.

Hoy, dos décadas después, somos EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha. Hemos cambiado de nombre y de piel, pero no de valores. Nos sigue moviendo la misma vocación de servicio público, ahora reforzada por la fiereza del león que nos acompaña, símbolo de un periodismo indomable, libre y plural.

Veinte años más tarde, este periódico continúa cumpliendo con su razón de ser: informar con rigor, independencia y compromiso en una tierra que se escribe cada día a sí misma, línea a línea, noticia a noticia.

Nacimos el 1 de febrero de 2006 como el primer periódico digital de ámbito castellanomanchego. Fuimos pioneros cuando internet aún era un territorio por explorar para el periodismo y cuando muchos dudaban de que un proyecto nativo digital pudiera consolidarse en una región como la nuestra.

Apostamos entonces por un camino incierto, pero necesario. Hoy, 20 años después, aquel espíritu fundador permanece intacto. Y no es una metáfora. Siguen liderando el proyecto editorial dos de sus fundadores: Esther Esteban como presidenta ejecutiva y César García como director general. Su constancia, su visión y su compromiso explican en gran medida la solidez que hoy tiene este periódico.

"Los supuestos gurús, influencers y pseudomedios hacen que el periodismo adquiera más valor que nunca"

Como director, quiero aprovechar este vigésimo aniversario que hoy conmemoramos para renovar votos con nuestros lectores. No lo hago desde la solemnidad, sino desde la cercanía y la gratitud. Porque este periódico existe, sobre todo, porque ustedes, nuestros lectores, están ahí cada día.

Lo hago, además, en un momento especialmente exigente para el periodismo. Vivimos una etapa de avalancha informativa, de ruido permanente, de supuestos gurús, influencers y pseudomedios que compiten por manejar el relato sin asumir responsabilidades.

A ello se suman el anonimato de las redes sociales, el uso perverso de la inteligencia artificial como fábrica de mentiras y el frentismo que alimentan intencionadamente los malos políticos, aquellos que hacen del exceso y la exageración una estrategia. En este escenario, el periodismo profesional —fiel a sus principios, pero plenamente contemporáneo en sus formas— adquiere más valor que nunca.

El editorial fundacional del periódico, titulado "Bien hallados".

En el editorial fundacional de este periódico, titulado Bien hallados, se decía que los canales y los recursos para que los ciudadanos estuvieran bien informados "siempre son pocos". Hoy, dos décadas después, el problema ya no es la escasez, sino todo lo contrario. Nunca hubo tantos canales, ni tanta información disponible, ni tantas voces reclamando credibilidad, en muchos casos sin merecerla.

Precisamente por eso, aquellos principios que fijamos entonces —veracidad, independencia y objetividad— no solo siguen vigentes, sino que resultan imprescindibles. Nuestro compromiso es no abandonarlos jamás, al tiempo que seguimos en la vanguardia tecnológica, adaptándonos a los nuevos canales, a las últimas narrativas y a un ecosistema que ya es plenamente multimedia.

Esther Esteban y Pedro J. Ramírez en el Enclave Corpus 2022.

Ese compromiso se apoya en la mejor cabecera posible: EL ESPAÑOL. La alianza con el periódico que fundó y lidera Pedro J. Ramírez, hoy CEO del digital más leído de España, ha sido decisiva para nuestro crecimiento y nuestra proyección.

Su liderazgo, su defensa del periodismo libre y su apuesta por un gran proyecto nacional con fuerte implantación territorial han impulsado de manera determinante nuestro trabajo en Castilla-La Mancha.

En octubre de 2025 dimos un paso clave, que viví con cierta nostalgia pero con absoluta convicción. Tras más de cuatro años de alianza, dejamos atrás la denominación de EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM para pasar a llamarnos EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha. No fue solo un cambio de nombre, sino un síntoma de madurez. Un paso adelante que consolidó nuestra identidad dentro de un gran proyecto nacional y reforzó, al mismo tiempo, nuestra vocación inequívocamente regional.

"Participamos orgullosos en la construcción de la identidad colectiva de Castilla-La Mancha"

Castilla-La Mancha es una región joven, todavía en plena construcción de su identidad colectiva, y en esa misión hemos participado y seguiremos participando absolutamente orgullosos como medio de comunicación creíble e influyente.

La nuestra es también una de las comunidades autónomas más extensas de España, con cerca de 80.000 kilómetros cuadrados. Nuestro compromiso es informar con la misma dedicación de las grandes ciudades que de los pueblos más pequeños, estar donde pasan las cosas y también donde parece que casi nunca pasa nada... porque no hay nadie para contarlo. Ahí, en lo aparentemente pequeño, también laten la vida, los problemas, las esperanzas y las historias que merecen ser contadas.

Otro hito fundamental para EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha fue la inauguración, en junio de 2025, de nuestra redacción física en pleno corazón de Toledo, en la plaza de Zocodover. Un lugar privilegiado para tomarle el pulso a la sociedad castellanomanchega, en el epicentro de la vida social, administrativa e institucional de la región.

Los periodistas de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha en los balcones de la redacción. Javier Longobardo

El equipo del periódico durante una reunión de coordinación. Javier Longobardo

Una tarea que no sería posible sin el equipo de redacción. Detrás de cada noticia, de cada titular y de cada primicia hay horas de trabajo, de llamadas, de comprobaciones. Quiero agradecer de forma expresa el trabajo diario y el compromiso inquebrantable de Alberto Molero, Isabel García Villota, Julián Cazallas, María del Carmen Engra, Álvaro de la Paz y Sergio Perea.

Aportan talento, profesionalidad, honestidad y una enorme lealtad a la realidad de Castilla-La Mancha, incluso cuando resulta incómoda. Así se honra una profesión que es, y así lo entiende todo el equipo, un servicio público.

A ese esfuerzo se suman la mirada imprescindible de nuestro fotoperiodista Javier Longobardo, la forma de contar la vida cotidiana que aporta Venancio Martín desde su objetivo, la labor clave de Carlos M. Marchán como jefe de ventas y el rigor de Jesús Cedena en Administración. Este proyecto periodístico también se sostiene sobre ese trabajo menos visible, pero esencial, que hace posible que todo funcione.

Mención especial merecen nuestros colaboradores, columnistas y analistas políticos, que escriben con una libertad absoluta, tan real como necesaria. Defendemos el pluralismo que encarnan en sus opiniones como un crisol de riqueza. Javier Ruiz, Cruz Galdón, Carlos Muñoz, Arantxa Castaño, Jesús Fuentes, Ángeles Sánchez-Infantes, Guillermo Vila, Ana María Ángel, Carolina Sánchez, Fernando Mora e Isabelo Herreros conforman el plantel de opinión más completo de la región. Gracias a todos

Líderes de audiencia

Este trabajo, por suerte, está respaldado por la audiencia, que es el mejor termómetro de nuestra credibilidad. Somos el periódico digital de ámbito castellanomanchego más leído, con alrededor de 1,5 millones de usuarios únicos y más de tres millones de páginas vistas al mes, en una región de 2,1 millones de habitantes.

A ello se suman más de 100.000 seguidores en redes sociales, fruto de una apuesta decidida por el formato multimedia, las nuevas narrativas y la conexión con los jóvenes desde la información veraz. El crecimiento de los últimos meses ha sido casi exponencial.

EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha es también una referencia en la organización de eventos. En marzo celebraremos la quinta edición del Foro Económico Español de Castilla-La Mancha, convertido en un auténtico debate sobre el estado de la región, por el que pasan representantes de los gobiernos nacional, autonómico y local, los líderes sindicales y de las patronales, los principales alcaldes, los CEO de empresas nacidas en Castilla-La Mancha que hoy se expanden por el mundo y de multinacionales con presencia en la región, además de la Universidad de Castilla-La Mancha y la sociedad civil.

Ese modelo se complementa con foros sectoriales que ya celebramos desde hace años y seguiremos impulsando, sobre ámbitos como el agua, la energía, el medioambiente o el turismo, entre otros muchos. Eventos concebidos como auténticos puntos de encuentro entre instituciones, empresas y sociedad, en los que se fomentan ideas, soluciones y proyectos positivos para el presente y el futuro de Castilla-La Mancha.

Los molinos de Campo de Criptana, escenario inigualable del foro "Entre Gigantes". Javier Longobardo

En 2025 dimos el paso de salir de Toledo y ampliar nuestra presencia al resto de Castilla-La Mancha. Hemos debutado en Ciudad Real y hemos llegado también a localidades como Campo de Criptana o Consuegra. Prometemos exportar desde ya mismo nuestro formato a las cinco provincias. Una apuesta clara por lo cercano, por el valor de lo local y por estar donde está la gente.

Buena muestra de esa vocación es el Enclave Corpus, un evento pionero y ya de referencia en el calendario festivo toledano y castellanomanchego, que cada lunes de la Semana Grande se celebra en el Palacio de Lorenzana. En plena carrera procesional, llegamos a congregar a más de 800 invitados.

Fuimos el primer medio de comunicación en organizar un acto de estas características durante el Corpus de Toledo, fiesta declarada de Interés Turístico Internacional. Se trata de una cita ya indisolublemente ligada a la Semana Grande, que inaugura cada año el lunes previo al Corpus y acompaña a la ciudad y a la región en su celebración más emblemática.

"En 2026 organizaremos la primera edición de Los Gigantes de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha"

Y este año, coincidiendo con nuestro 20º aniversario, no podía faltar una noticia especial. Este no sería un artículo redondo si no incluyese una primicia, y esta lo es. En 2026 organizaremos la primera edición de Los Gigantes de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Con estos premios queremos celebrar a lo grande nuestro cumpleaños y, al mismo tiempo, reconocer a los castellanomanchegos que lideran dentro y fuera de nuestra tierra ámbitos como la cultura, el arte, la ciencia, la investigación o el deporte. Referentes que encarnan una identidad profundamente quijotesca, idealista y soñadora, y que demuestran que desde Castilla-La Mancha se puede despuntar en España y en el mundo.

Recuerdo cuando en abril de 2023 asumí con responsabilidad y orgullo, pero también con vértigo, la dirección de este periódico de manos de Eusebio Cedena. Han pasado ya casi tres años que se han ido muy rápido, entre titulares, primicias, noticias y reportajes, y muchas horas compartidas con un equipo extraordinario. Hoy renuevo públicamente mi compromiso con este proyecto que no deja de crecer y, sobre todo, con sus miles de lectores.

"El periodismo honesto, independiente y útil para Castilla-La Mancha es la mejor forma que conocemos para celebrar estos 20 años"

Seguir haciendo periodismo honesto, independiente y útil para Castilla-La Mancha es la mejor forma que conocemos para celebrar estos 20 años. Un periodismo que informa, que analiza, que escucha, que acompaña y que no mira hacia otro lado aunque a veces resulte incómodo.

Esa es la responsabilidad que hoy garantizamos a nuestros lectores y a esta tierra. Porque mientras haya historias que contar, preguntas que hacer y una región que siga construyéndose a sí misma, ahí estaremos. Como dijimos el 1 de febrero de 2006 y seguimos diciendo ahora: en esa dirección nos veremos todos los días.