Antonio Bueno, una persona comprometida con su gente

Hay trayectorias que no se miden sólo en años de servicio, sino en la huella que dejan en su entorno. Hoy despedimos con gratitud al comisario de Albacete, Antonio Bueno Tébar, quien culmina su carrera profesional tras una vida dedicada a proteger, servir y velar por la seguridad de todos nosotros.

Antonio salió con 14 años de su Tarazona de la Mancha natal para estudiar en Valencia, ingresó en octubre de 1980 en el Cuerpo Superior de Policía, desarrollando su carrera en Bilbao, donde tuvo su primer destino al que llegó en el año 1982, permaneciendo allí durante 10 años, trasladándose con posterioridad a Benidorm, donde estuvo 26 años, ocupando diferentes puestos y donde vio crecer a sus hijas, convirtiéndose esta localidad del Levante en su ciudad de adopción, y donde siempre regresa.

Su ascenso a comisario le llevaría un corto periodo de tiempo a Santa Cruz de Tenerife hasta que en enero de 2019 regresó a su tierra, algo que siempre tuvo muy presente que quería realizar, ocupando la plaza de comisario jefe de operaciones de la comisaría de Albacete hasta el 6 de abril de 2022, fecha en la que asumió el cargo de comisario jefe provincial, que ha desarrollado con gran acierto y profesionalidad hasta el día de hoy.

Persona cercana y afable, durante todos estos años, su trabajo ha sido ejemplo de responsabilidad, vocación y dedicación continua, por lo que la ciudad siempre le estará agradecida, además ha conseguido crear un buen ambiente de trabajo en su plantilla. Él mismo manifestaba que “nunca se levantaba sin tener ganas de ir a trabajar, y por eso era su deseo que el resto de los policías de la provincia se sintieran igual, y sobre todo que estuvieran a gusto”.

A nivel personal hemos compartido diferentes momentos en estos siete años que Antonio ha estado en la Comisaría de Albacete, y me queda el recuerdo y la gratitud de ser una persona comprometida con su gente, con gran sentido del deber y que ha trabajado intensamente por conseguir esa seguridad objetiva y subjetiva que la ciudadanía tanto anhela y por la que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se comprometen y desarrollan su trabajo a diario, asumiendo cada desafío que pudieran presentárselos como una oportunidad de aprendizaje, y donde cada logro alcanzado, no es sino el resultado de la perseverancia y del buen hacer.

Todos somos conscientes de que es muy complicado alcanzar un nivel 0 de índice de criminalidad, pero ese el objetivo o estado ideal al que todos querríamos llegar, gracias al trabajo de las Fuerzas y cuerpos de Seguridad tenemos la garantía del cumplimiento de la Ley, la protección de las libertades y los derechos de todos los españoles, porque sin Ley ni orden no puede haber democracia.

Para Antonio la jubilación abre ahora una nueva etapa en su vida, llena de merecido descanso, proyectos personales y nuevas oportunidades para disfrutar lo cosechado. Seguro que disfrutará de su familia, de sus nietos, de la magnífica temperatura y playas de Benidorm, así como sus aficiones como el pádel. Antonio se marcha con la satisfacción del deber cumplido, se inicia un tiempo diferente, pero no tengo duda que estará lleno de oportunidades, sabiendo que aquí siempre tendrás su casa y un amigo.

Gracias por los años de servicio, por la dedicación constante y por el ejemplo dejado. Que esta nueva etapa llegue colmada de salud, tranquilidad y felicidad para disfrutar de un merecido descanso laboral después de más de 45 años de servicio.

Manuel Serrano es alcalde de Albacete