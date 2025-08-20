Uno de los mejores escenarios del mundo para ver el esperado eclipse solar de 2026 está en Castilla-La Mancha

Uno de los mejores lugares para observar el esperado eclipse solar que se producirá el próximo 12 de agosto de 2026 es Cuenca, un fenómeno único que no se ha podido observar en España desde el 30 agosto de 1905. Por ello, la provincia ha comenzado los preparativos con la puesta en marcha de la 'Comisión del Eclipse 2026'.

Se trata de un espacio de coordinación destinado a disponer todas las necesidades ante un evento que "supondrá la llegada de miles de turistas".

La Comisión ha quedado constituida durante reunión en la que participaron la subdelegada del Gobierno en Cuenca, María Luz Fernández; el delegado de Desarrollo Sostenible, José Ignacio Benito; los diputados provinciales, Mayte Megía, José Luis Gómez, Rodrigo Molina y Diego Yuste; la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Cuenca, Marta Tirado; el gerente de Prodese, Vícto Alcocer; el representante de AstroCuenca, Joaquín Álvaro; el director del Museo de las Ciencias, Javier Semprún; el director de operaciones en Toroverde Cuenca, Luis Noé; y la técnico de la Agrupación de Hostelería de Cuenca, Raquel Álvarez.

Un primer encuentro en el que se han estudiado las zonas de la provincia más propicias para ver el eclipse y los municipios que están dentro de este recorrido para comenzar a diseñar las acciones y los preparativos para acoger la gran afluencia de turistas que se espera.

"España es uno de los pocos países poblados del mundo donde podrá verse este eclipse. Nuestra Serranía cuenta con el certificado Starlight, lo que la convierte en un lugar privilegiado", ha expresado la diputada Mayte Megía.