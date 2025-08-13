ES NOTICIA:
Paco Núñez, presidente del PP de Castilla-La Mancha. Foto: Europa Press.

Opinión NOS HAN CONTADO

Paco Núñez será el pregonero de las fiestas patronales de un pueblo de Guadalajara

Publicada

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, será el pregonero de las fiestas patronales del municipio guadalajareño de Tamajón el próximo viernes 15 de agosto.

Se trata de una celebración en honor a la Virgen de los Enebrales, una cita que arrancará el viernes y se extenderá hasta el lunes 18 de agosto.

El 'popular' pronunciará el pregón en la ermita de Los Enebrales, donde también se rezará la salve a la Virgen. Tras el pregón, arrancarán los actos de las fiestas patronales.

Experiencia como pregonero

No es la primera vez que Paco Núñez tiene el honor de ser el pregonero de alguna fiesta patronal. El político ha sido nombrado en alguna otra ocasión, como en las fiestas de Escariche (Guadalajara) en 2019.

Más en Opinión