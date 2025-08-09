La curiosa iniciativa del Hospital de Toledo para reducir los nervios de los menores que se enfrentan a una operación

El Hospital de Toledo ha incorporado cuatro coches y dos motos eléctricos teledirigidos para trasladar a los pacientes pediátricos desde la planta de hospitalización hasta los quirófanos.

Se trata de una iniciativa impulsada por la Dirección de Personas y Cultura Organizacional del Hospital de Toledo y la Supervisión de Enfermería de Área de Servicios Especiales, en colaboración con los servicios de Pediatría y Cirugía Pediátrica del hospital a través de un acuerdo con el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y el Grupo Queraltó S.A.

Dos motos y cuatro coches para menores de entre tres y cinco años con el objetivo de que el trayecto al quirófano sea más divertido y se reduzca el nerviosismo y el miedo del joven y de sus familiares.

"Reducir el estrés"

Por su parte, el director de Personas y Cultura Organizacional, Juan Pablo Rodríguez, ha mostrado su agradecimiento a la empresa que ha donado estos vehículos.

"Con esta iniciativa se pretende reducir el estrés para lograr el bienestar de los pacientes pediátricos y también de sus familias, dado que un ingreso hospitalario genera un estado de inquietud tanto en el niño como en su entorno familiar", ha asegurado.