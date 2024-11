El consejo del papa Francisco a unas monjas de Talavera de la Reina para que no se "avinagren"

Una representación del Convento de Agustinas de Talavera de la Reina (Toledo) ha sido recibida por el papa Francisco este domingo en el Vaticano con motivo del 450 aniversario de su fundación que celebraron el pasado años.

El pontífice les ha pedido a las monjas "tener en el corazón las necesidades de los demás" y ha recordado la tragedia en Valencia por la DANA.

"¿Ustedes saben que hay gente que no tiene trabajo? Cuando alguno va a quejarse de que tiene mucho trabajo, piense en los que no lo tienen. Hay gente que no puede pagar el alquiler y que la van a desalojar. Cuando uno en su casa parroquial, en su convento, los días de nieve o de lluvia está abrigadito, piense que hay gente que duerme al aire libre", les ha expresado el papa.

Sentido del humor

Por otro lado, les ha pedido que "no pierdan la alegría ni el sentido del humor" ya que cuando un cristiano pierde el sentido del humor "se avinagra".

"Siempre hay que estar con la sonrisa y el buen humor. Les recomiendo rezar todos los días una oración muy bella de santo Tomás Moro para pedir el sentido del humor", les ha indicado.